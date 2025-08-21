Cómo preparar Rolls de canela: la receta calentita y mantecosa, con una masa melosa y pocos ingredientes

rolls de canela (2)
Los rolls de canela son una receta originaria de Suecia que llegó a Estados Unidos con los inmigrantes. Foto: gentileza abakingjourney.
Recetas: cómo elaborar rolls de canela
Para preparar los cinnamon rolls, también denominados rollos de canela, es importante tener todos los ingredientes a temperatura ambiente. Te dejamos una receta compartida por el sitio Bonviveur.
Ingredientes:
Para la masa:
- 300 gr. de harina de trigo de todo uso
- 40 gr. de azúcar
- 7 gr. de levadura seca
- 150 ml. de leche
- 1 huevo
- 40 gr. de manteca
Para el relleno:
- 60 gr. de manteca
- 50 gr. de azúcar moreno
- 1 cda. de canela en polvo
Para el frosting de crema de queso:
- 150 gr. de queso crema
- 30 gr. de azúcar glas
- 1 cdita. de vainilla en pasta o esencia
rolls de canela (1)
Los rolls de canela son rollos de una masa mantecosa rellena de una pasta de canela y con un frosting de queso crema. Foto: gentileza allrecipes.
Cómo preparar la receta de los Rolls de canela, paso a paso
Masa:
- Primero, en el bowl de la batidora, mezcla la harina tamizada con el azúcar y luego agrega la levadura seca. Si no tienes este artefacto, puedes amasar a mano.
- A continuación, agrega la leche a temperatura ambiente y comienza a mezclar. Suma el huevo y continúa amasando.
- Luego, poco a poco y en tandas, suma la manteca a temperatura ambiente y trabaja la masa con el gancho del robot mezclados o con un tenedor, durante 10 minutos.
- Lleva la masa a un bowl untado con aceite, tápalo y deja reposar en un lugar cálido durante 2 horas o hasta que duplique su volumen.
Relleno:
- Mientras la masa fermenta, prepara el relleno. para eso, mezcla la manteca a temperatura ambiente con el azúcar moreno y la canela en polvo.
- Una vez listo, reserva el relleno en un lugar fresco (no en la heladera).
Frosting de queso crema:
- Para hacer el frosting, mezcla el queso crema con wel azúcar glas tamizado y la esencia de vainilla. Reserva en la heladera.
rolls de canela (3)
Los rolls de canela se comen recién hechos para disfrutar de la melosidad de la manteca, un ingrediente indispensable de la receta. Foto: gentileza cambreabakes
Armado y cocción de los rolls de canela:
- Tras la fermentación, desgasifica la masa y estírala en forma de rectángulo sobre una superficie enharinada. Unta relleno de manteca y canela sobre toda la superficie y enrolla la masa. Luego, corta en 12 porciones.
- Lleva los rolls a una fuente redonda cubierta con papel de horno, dejando un espacio hueco entre ellos. Cúbrelos con un trapo y deja reposar unos 30 minutos más.
- Precalienta el horno con calor arriba y abajo y hornea los cinnamon rolls durante 30 minutos. Espera al menos una hora hasta que estén fríos y cúbrelos con el frosting.
Los rolls de canela son especialmente deliciosos si se consumen tibios, recién hechos. Sin embargo, si sobran puedes calentarlos por unos segundos en el microondas al momento de degustarlos.