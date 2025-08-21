Inicio Recetas canela
¡Deliciosos!

Cómo preparar Rolls de canela: la receta calentita y mantecosa, con una masa melosa y pocos ingredientes

Los rollos de canela son una de las recetas de repostería más ricas e irresistibles al paladar: tienen una masa suave, se comen calentitos y son mantecosos

Antonella Prandina
Los rolls de canela son una receta de pastelería mantecosa, melosa y suave. Foto: gentileza bluejellybeans.

Los rollos de canela, cuyo nombre original es cinnamon rolls, son unos bollos dulces con textura tierna y esponjosa, rellenos de manteca y canela y cubiertos con un frosting de queso crema. Se trata de una de las recetas clásicas estadounidenses que actualmente podemos ver en panaderías, pastelerías y tiendas especializadas en este porducto.

Lo cierto es que el origen de los rolls de canela no es estadounidense, sino sueco. Los cinnamon rolls apareció por primera vez en 1920 en Suecia y, a lo largo del siglo XX, durante el periodo de guerras, muchos suecos emigraron a Estados Unidos llevando la receta consigo.

Los estadounidenses adaptaron la receta cambiando el cardamomo por la canela, aumentando el tamaño de los bollos y añadiendo un frosting de queso crema. Los rolls de canela tienen su propio día de celebración en Suecia, el 4 de octubre.

rolls de canela (2)
Los rolls de canela son una receta originaria de Suecia que llegó a Estados Unidos con los inmigrantes. Foto: gentileza abakingjourney.

Recetas: cómo elaborar rolls de canela

Para preparar los cinnamon rolls, también denominados rollos de canela, es importante tener todos los ingredientes a temperatura ambiente. Te dejamos una receta compartida por el sitio Bonviveur.

Ingredientes:

Para la masa:

  • 300 gr. de harina de trigo de todo uso
  • 40 gr. de azúcar
  • 7 gr. de levadura seca
  • 150 ml. de leche
  • 1 huevo
  • 40 gr. de manteca

Para el relleno:

  • 60 gr. de manteca
  • 50 gr. de azúcar moreno
  • 1 cda. de canela en polvo

Para el frosting de crema de queso:

  • 150 gr. de queso crema
  • 30 gr. de azúcar glas
  • 1 cdita. de vainilla en pasta o esencia
Los rolls de canela son rollos de una masa mantecosa rellena de una pasta de canela y con un frosting de queso crema. Foto: gentileza allrecipes.

Cómo preparar la receta de los Rolls de canela, paso a paso

Masa:

  1. Primero, en el bowl de la batidora, mezcla la harina tamizada con el azúcar y luego agrega la levadura seca. Si no tienes este artefacto, puedes amasar a mano.
  2. A continuación, agrega la leche a temperatura ambiente y comienza a mezclar. Suma el huevo y continúa amasando.
  3. Luego, poco a poco y en tandas, suma la manteca a temperatura ambiente y trabaja la masa con el gancho del robot mezclados o con un tenedor, durante 10 minutos.
  4. Lleva la masa a un bowl untado con aceite, tápalo y deja reposar en un lugar cálido durante 2 horas o hasta que duplique su volumen.

Relleno:

  1. Mientras la masa fermenta, prepara el relleno. para eso, mezcla la manteca a temperatura ambiente con el azúcar moreno y la canela en polvo.
  2. Una vez listo, reserva el relleno en un lugar fresco (no en la heladera).

Frosting de queso crema:

  1. Para hacer el frosting, mezcla el queso crema con wel azúcar glas tamizado y la esencia de vainilla. Reserva en la heladera.
Los rolls de canela se comen recién hechos para disfrutar de la melosidad de la manteca, un ingrediente indispensable de la receta. Foto: gentileza cambreabakes

Armado y cocción de los rolls de canela:

  1. Tras la fermentación, desgasifica la masa y estírala en forma de rectángulo sobre una superficie enharinada. Unta relleno de manteca y canela sobre toda la superficie y enrolla la masa. Luego, corta en 12 porciones.
  2. Lleva los rolls a una fuente redonda cubierta con papel de horno, dejando un espacio hueco entre ellos. Cúbrelos con un trapo y deja reposar unos 30 minutos más.
  3. Precalienta el horno con calor arriba y abajo y hornea los cinnamon rolls durante 30 minutos. Espera al menos una hora hasta que estén fríos y cúbrelos con el frosting.

Los rolls de canela son especialmente deliciosos si se consumen tibios, recién hechos. Sin embargo, si sobran puedes calentarlos por unos segundos en el microondas al momento de degustarlos.

