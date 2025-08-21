Cómo preparar Rolls de canela: la receta calentita y mantecosa, con una masa melosa y pocos ingredientes

Lo cierto es que el origen de los rolls de canela no es estadounidense, sino sueco. Los cinnamon rolls apareció por primera vez en 1920 en Suecia y, a lo largo del siglo XX, durante el periodo de guerras, muchos suecos emigraron a Estados Unidos llevando la receta consigo.

Los estadounidenses adaptaron la receta cambiando el cardamomo por la canela, aumentando el tamaño de los bollos y añadiendo un frosting de queso crema. Los rolls de canela tienen su propio día de celebración en Suecia, el 4 de octubre.