Inicio Recetas Salsa
Cocina italiana

Pesto tradicional: la receta de la salsa cremosa con 6 ingredientes y el truco para que quede verde vibrante

La salsa pesto tradicional lleva albahaca, piñones y ajo. Es una de las recetas italianas perfecta para acompañar pastas, carnes, pescados y pan

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La receta tradicional de la salsa pesto lleva albahaca

La receta tradicional de la salsa pesto lleva albahaca, ajo y piñones. Foto: gentileza modernhoney.

El pesto italiano es una de las recetas más versátiles para acompañar pastas, carnes, pescados y panes. Se trata de una salsa de albahaca, ajo y piñones que tiene una textura cremosa y pastosa, aromatizada y con un color verde brillante.

La receta de la salsa pesto es originaria de la región de Liguria y el puerto de Génova, a partir del que se extendió por toda Italia en barco. Su nombre tiene que ver con su forma de elaboración. El término "pesto" proviene del genovés "pestare", que significa machacar en mortero.

Esta salsa italiana tiene una elaboración muy sencilla y resulta tan sabrosa que puede elevar cualquier plato a su versión gourmet. La receta del pesto tradicional es muy sencilla y solo lleva seis ingredientes: albahaca, queso parmesano, piñones, ajo, sal y aceite de oliva.

receta pesto de albahaca (1).jpg
La salsa pesto es una receta tradicional italiana que lleva tres ingredientes indispensables: albahaca, ajo y piñones. Foto: gentileza ctfassets.

La salsa pesto es una receta tradicional italiana que lleva tres ingredientes indispensables: albahaca, ajo y piñones. Foto: gentileza ctfassets.

Salsa pesto italiana: con qué acompañar

El pesto tradicional italiano es una salsa de albahaca muy versátil. Generalmente, se la utiliza para acompañar pastas, en especial los tallarines, pero también es perfecta para aliñar ensaladas, como sustituto de la salsa de tomate en pizzas, como aderezo de carnes o pescados o sobre rebanadas de pan.

Trucos para que el pesto casero dure más tiempo

De acuerdo a un artículo de Paulina Cocina, es importante saber que la salsa pesto se puede guardar hasta por seis meses en el freezer. Sin embargo, con el paso del tiempo, su frescura y calidad irán disminuyendo, por lo que es ideal consumirlo en una semana. ¿Cómo consevarlo?

  • Almacenamiento: el pesto casero se debe guardar en un frasco de vidrio limpio y seco, con tapa hermética, para evitar el contacto con el aire y la oxidación.
  • Capa de aceite de oliva: una vez que el pesto esté en el frasco, es importante agregar una fina capa de aceite de oliva para proteger la superficie y mantener el color vibrante de la salsa.
  • Refrigeración: guarda el frasco el frasco de pesto en la heladera por una semana, ya que el frío ayuda a prolongar su vida útil.
  • Congelación: si no planeas usar el pesto pronto, puedes colocarlo en cubeteras de hielo y, una vez congelado, transferir los cubos a una bolsa de congelación o un recipiente hermético.
receta-pesto1.jpg
La salsa pesto casera se debe consumir al instante, pero si se refrigera de la forma adecuada puede conservar su sabor, frescura y brillo.

La salsa pesto casera se debe consumir al instante, pero si se refrigera de la forma adecuada puede conservar su sabor, frescura y brillo.

Recetas: cómo elaborar Salsa pesto tradicional con piñones

El pesto es una receta tradicional italiana que se prepara, especialmente, para acompañar pastas o carnes. Entre sus ingredientes, hay tres que no pueden faltar: ajo, albahaca y piñones. Los últimos pueden o no estar, pero su presencia le da a esta salsa el sabor auténtico de sus orígenes.

Te dejamos la receta tradicional del pesto compartida por el sitio Directo al paladar. ¿Qué necesitas para elaborar esta salsa italiana?

Ingredientes:

  • 100 gr. de albahaca fresca
  • 200 gr. de queso parmesano
  • 75 gr. de piñones
  • 2 dientes de ajo
  • 160 ml. de aceite de oliva
  • Sal
RECETA FIDEOS AL PESTO (1).jpg

Cómo preparar la salsa pesto tradicional: la receta italiana paso a paso

  1. Primero, separa las horas de albahaca del tallo, lávalas y seca con papel absorbente. Ten cuidado de no quebrar las hojas ni que queden húmedas, ya que eso estropeará el sabor y color del pesto.
  2. A continuación, pela los dientes de ajo, córtalos en dos y retira el gérmen. También, tuesta los piñones en una sartén, sin aceite, y coloca todos los ingredientes en un mortero o minipimer junto con la mitad del aceite y sal. Tritura bien.
  3. Para terminar, cuando obtengas una papilla, deja de triturar y agrega el resto del aceite. Tritura nuevamente hasta integrar todos los ingredientes y listo: ya tienen una salsa pesto tradicional italiana.

Temas relacionados:

Te puede interesar