Pesto tradicional: la receta de la salsa cremosa con 6 ingredientes y el truco para que quede verde vibrante

receta pesto de albahaca (1).jpg La salsa pesto es una receta tradicional italiana que lleva tres ingredientes indispensables: albahaca, ajo y piñones. Foto: gentileza ctfassets.

Salsa pesto italiana: con qué acompañar

El pesto tradicional italiano es una salsa de albahaca muy versátil. Generalmente, se la utiliza para acompañar pastas, en especial los tallarines, pero también es perfecta para aliñar ensaladas, como sustituto de la salsa de tomate en pizzas, como aderezo de carnes o pescados o sobre rebanadas de pan.

Trucos para que el pesto casero dure más tiempo

De acuerdo a un artículo de Paulina Cocina, es importante saber que la salsa pesto se puede guardar hasta por seis meses en el freezer. Sin embargo, con el paso del tiempo, su frescura y calidad irán disminuyendo, por lo que es ideal consumirlo en una semana. ¿Cómo consevarlo?

Almacenamiento: el pesto casero se debe guardar en un frasco de vidrio limpio y seco, con tapa hermética, para evitar el contacto con el aire y la oxidación.

casero se debe guardar en un frasco de vidrio limpio y seco, con tapa hermética, para evitar el contacto con el aire y la oxidación. Capa de aceite de oliva: una vez que el pesto esté en el frasco, es importante agregar una fina capa de aceite de oliva para proteger la superficie y mantener el color vibrante de la salsa .

esté en el frasco, es importante agregar una fina capa de aceite de oliva para proteger la superficie y mantener el color vibrante de la . Refrigeración: guarda el frasco el frasco de pesto en la heladera por una semana, ya que el frío ayuda a prolongar su vida útil.

en la heladera por una semana, ya que el frío ayuda a prolongar su vida útil. Congelación: si no planeas usar el pesto pronto, puedes colocarlo en cubeteras de hielo y, una vez congelado, transferir los cubos a una bolsa de congelación o un recipiente hermético.

receta-pesto1.jpg La salsa pesto casera se debe consumir al instante, pero si se refrigera de la forma adecuada puede conservar su sabor, frescura y brillo.

Recetas: cómo elaborar Salsa pesto tradicional con piñones

El pesto es una receta tradicional italiana que se prepara, especialmente, para acompañar pastas o carnes. Entre sus ingredientes, hay tres que no pueden faltar: ajo, albahaca y piñones. Los últimos pueden o no estar, pero su presencia le da a esta salsa el sabor auténtico de sus orígenes.

Te dejamos la receta tradicional del pesto compartida por el sitio Directo al paladar. ¿Qué necesitas para elaborar esta salsa italiana?

Ingredientes:

100 gr. de albahaca fresca

200 gr. de queso parmesano

75 gr. de piñones

2 dientes de ajo

160 ml. de aceite de oliva

Sal

RECETA FIDEOS AL PESTO (1).jpg

Cómo preparar la salsa pesto tradicional: la receta italiana paso a paso