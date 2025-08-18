Cómo elaborar Guiso de arroz: la receta con carne, bien sabrosa y especiada con todos los secretos de la abuela

El guiso de arroz es una de las preparaciones más sencillas para hacer en casa. Y ni hablar de lo económico que resulta para toda la familia. Entre los secretos para que quede perfecto, debemos asegurarnos de que el arroz no se pase de su punto y de condimentarlo bien.

El guiso de arroz es una de las recetas más reconfortantes de la época invernal

La proporción de arroz/agua para que quede al dente es de 1 parte de arroz y 2 o 2 y media de agua. Además, para darle sabor a la receta, se puede usar caldo y condimentar bien con las especias o un toque con vino blanco. Con respecto a la carne a utilizar, suelen emplearse cortes baratos porque se cocina durante un largo período.