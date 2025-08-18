Inicio Recetas Guiso
Cómo elaborar Guiso de arroz: la receta con carne, bien sabrosa y especiada con todos los secretos de la abuela

El guiso de arroz es una de las recetas más reconfortantes de la época invernal. Es sabroso, económico y muy cremoso

Receta del guiso de arroz

Receta del guiso de arroz, paso a paso. Foto: gentileza recetasgratis.

El arroz es uno de los ingredientes más usados en la cocina argentina durante la época invernal. Por su parte, los guisos son la comida favorita de todos los comensales. Los dos se pueden combinar en una de las recetas más preciadas de las abuelas: el guiso de arroz. Que, por supuesto, tiene sus secretos.

El guiso de arroz es una de las preparaciones más sencillas para hacer en casa. Y ni hablar de lo económico que resulta para toda la familia. Entre los secretos para que quede perfecto, debemos asegurarnos de que el arroz no se pase de su punto y de condimentarlo bien.

El guiso de arroz es una de las recetas más reconfortantes de la época invernal

La proporción de arroz/agua para que quede al dente es de 1 parte de arroz y 2 o 2 y media de agua. Además, para darle sabor a la receta, se puede usar caldo y condimentar bien con las especias o un toque con vino blanco. Con respecto a la carne a utilizar, suelen emplearse cortes baratos porque se cocina durante un largo período.

Recetas: cómo se elabora el Guiso de arroz

Te dejamos la receta del guiso de arroz compartido por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 350 gr. de carne (nalga, cuadrada, cuadril…)
  • 250 gr. de arroz
  • 1 chorizo
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 zanahoria
  • 1 lata de puré de tomates o 3 tomates triturados
  • Especias: laurel, pimentón, orégano, tomillo
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva
  • Agua o caldo, c/n
Cómo hacer el mejor guiso de arroz

Cómo preparar la receta del guiso de arroz, paso a paso

  1. Primero, corta las verduras bien pequeñas y la carne en cubos. Desgrasa el chorizo hirviéndolo o en una sartén.
  2. En una olla, coloca un chorrito de aceite de oliva y suma los ajos. Cocina y suma los cubos de carne. Dora por completo.
  3. A continuación, agrega las verduras y baja el fuego. Cuando estén transparentes, suma el chorizo en fetas finas y mezcla bien.
  4. Luego, agrega el puré de tomates y condimenta con las especias que quieras. Cuando la salsa cambie de color a un tono bordó, agrega 2 tazas de agua o caldo.
  5. Cuando hierva, suma el arroz y cocina a fuego mínimo hasta que el caldo se consuma completamente.
  6. El arroz debe estar al dente, pero si lo prefieres más blanco, agrega un poco más de caldo y cocina con tapa. Deja reposar el guiso y sirve con un poco de perejil por encima o con un pancito.
Guiso de arroz, una de las mejores recetas para el invierno

