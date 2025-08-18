Inicio Recetas postre
Cómo se prepara el Caramelo líquido: la receta para postres con 1 ingrediente secreto para que no se endurezca

Te contamos cuál es el ingrediente secreto para que el caramelo casero quede líquido. Te dejamos una de las recetas más fáciles y que no falla

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Receta del caramelo líquido y el truco para que no se endurezca nunca. Foto: gentileza static.bainet.

Hay muchas recetas para preparar caramelo casero, pero no todas resultan efectivas a la hora de querer lograr una textura líquida y fluída. Este tipo de caramelo es indispensable para postres como flanes, tortas, compotas de frutas o incluso helados.

Para preparar la receta del caramelo líquido es indispensable el uso de azúcar, pero también de dos ingredientes que le darán la textura deseada: agua y jugo de limón. Te compartimos todos los trucos para que quede dorado y perfecto. Además, el secreto para que no se endurezca jamás.

olla con caramelo líquido
El caramelo líquido lleva azúcar, agua y limón. Cone sos ingredientes no se endurece jamás. Foto: gentileza jesusquesillo.

Recetas: ingredientes para hacer caramelo líquido

  • 150 gramos de azúcar (3/4 taza)
  • 1 vaso de agua
  • Jugo de 1 limón

Con las cantidades de los ingredientes anteriores se pueden cubrir 18 postres, aproximadamente

Cómo preparar la receta del caramelo líquido, paso a paso

  1. Primero, en una olla a baño María, coloca el azúcar y calienta a fuego bajo. Luego, agrega agua sobre el azúcar. Es importante que la olla donde vas a realizar el caramelo no toque el agua de la olla que está abajo.
  2. A continuación, incorpora el jugo de limón y remueve bien hasta que el azúcar se disuelva por completo. No dejes de remover en ningún momento.
  3. Cuando el caramelo comience a hervir y el agua se disuelva, deja de mezclar con la cuchara y comienza a mover la olla. Este paso es importante para evitar que se cristalice. Cuando tenga un color oscuro, ya estará listo.
  4. Debes poner el caramelo líquido en moldes para postres antes de que se enfríe. De lo contrario, te enseñamos un truco para reservarlo.
plato con caramelo líquido
El caramelo líquido se puede guardar en un recipiente de vidrio hermético en la heladera. Foto: gentileza recetasgratis.

Cómo evitar que el caramelo líquido se endurezca

El truco para evitar que el caramelo líquido se endurezca es usar jugo de limón en la preparación. Además, añadir agua a la receta hará que quede más líquido y que sea más difícil que llegue a endurecerse.

Una vez que tengas el caramelo líquido hecho, jamás se endurecerá de nuevo, por lo que puedes reservarlo en tarros de cristal herméticos en la heladera.

