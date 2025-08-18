Cómo se prepara el Caramelo líquido: la receta para postres con 1 ingrediente secreto para que no se endurezca

Con las cantidades de los ingredientes anteriores se pueden cubrir 18 postres, aproximadamente

Cómo preparar la receta del caramelo líquido, paso a paso

Primero, en una olla a baño María, coloca el azúcar y calienta a fuego bajo. Luego, agrega agua sobre el azúcar. Es importante que la olla donde vas a realizar el caramelo no toque el agua de la olla que está abajo. A continuación, incorpora el jugo de limón y remueve bien hasta que el azúcar se disuelva por completo. No dejes de remover en ningún momento. Cuando el caramelo comience a hervir y el agua se disuelva, deja de mezclar con la cuchara y comienza a mover la olla. Este paso es importante para evitar que se cristalice. Cuando tenga un color oscuro, ya estará listo. Debes poner el caramelo líquido en moldes para postres antes de que se enfríe. De lo contrario, te enseñamos un truco para reservarlo.

plato con caramelo líquido El caramelo líquido se puede guardar en un recipiente de vidrio hermético en la heladera. Foto: gentileza recetasgratis.

Cómo evitar que el caramelo líquido se endurezca

El truco para evitar que el caramelo líquido se endurezca es usar jugo de limón en la preparación. Además, añadir agua a la receta hará que quede más líquido y que sea más difícil que llegue a endurecerse.

Una vez que tengas el caramelo líquido hecho, jamás se endurecerá de nuevo, por lo que puedes reservarlo en tarros de cristal herméticos en la heladera.