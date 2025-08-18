Como preparar lentejas en escabeche caseras: la receta rápida y exquisita

Las personas de buen paladar suelen preparar todo tipo de escabeches para consumir cualquier día y a cualquier hora. Y una de esas opciones es preparar una receta que sale deliciosa: lentejas en escabeche, una variante que sale súper rica.
Esta receta que se hace con simples ingredientes, de los que por lo general uno tiene en la casa, se prepara con pasos muy fáciles de realizar.
Así como las lentejas en escabeche son una de las recetas más buscadas y elaboradas, existe una enorme variedad de opciones para llevar a la mesa. Se puede elaborar:
Los escabeches se hacen para conservar los alimentos por más tiempo y para aportarle a estos un sabor distinto.
Las lentejas en escabeche salen riquísimas si se elaboran con esta receta que comparte el sitio Cookpad, que día a día publica cientos de recetas para todos los gustos.
Para elaborar esta receta de lentejas en escabeche, hacen falta estos ingredientes:
Ingredientes