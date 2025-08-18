Inicio Recetas Receta
¡Qué rico!

Como preparar lentejas en escabeche caseras: la receta rápida y exquisita

Esta receta de lentejas en escabeche sale súper deliciosa, se hace con ingredientes que uno tiene en la casa y es muy fácil de hacer

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Hacen falta lentejas de muy buena calidad para que la receta al escabeche salga bien hecha y para chuparse los dedos.

Hacen falta lentejas de muy buena calidad para que la receta al escabeche salga bien hecha y para chuparse los dedos.

Las personas de buen paladar suelen preparar todo tipo de escabeches para consumir cualquier día y a cualquier hora. Y una de esas opciones es preparar una receta que sale deliciosa: lentejas en escabeche, una variante que sale súper rica.

Esta receta que se hace con simples ingredientes, de los que por lo general uno tiene en la casa, se prepara con pasos muy fáciles de realizar.

Así como las lentejas en escabeche son una de las recetas más buscadas y elaboradas, existe una enorme variedad de opciones para llevar a la mesa. Se puede elaborar:

  • Porotos en escabeche
  • Berenjena en escabeche
  • Pollo en escabeche
  • Pimiento en escabeche
  • Zanahoria en escabeche
  • Pescado en escabeche

Los escabeches se hacen para conservar los alimentos por más tiempo y para aportarle a estos un sabor distinto.

Las lentejas en escabeche salen riquísimas si se elaboran con esta receta que comparte el sitio Cookpad, que día a día publica cientos de recetas para todos los gustos.

receta-lentejas-en-escabeche-ingredientes
La receta de lentejas en escabeche se puede saborear en cualquier momento del día.

La receta de lentejas en escabeche se puede saborear en cualquier momento del día.

Receta de lentejas en escabeche

Para elaborar esta receta de lentejas en escabeche, hacen falta estos ingredientes:

Ingredientes

  • 1 taza de lentejas cocidas
  • 1 tomate
  • 1 cebolla chica
  • 1/2 pimiento morrón
  • Cilantro o perejil
  • 1/2 limón
  • Aceite de oliva
  • Vinagre
receta-lentejas-en-escabeche1.jpg
Las lentejas en escabeche se hacen con una receta que lleva simples ingredientes y pasos fácil de elaborar.

Las lentejas en escabeche se hacen con una receta que lleva simples ingredientes y pasos fácil de elaborar.

Paso a paso de la receta de lentejas en escabeche

  1. El primer paso consiste en cortar todos los ingredientes finamente. Dejar remojando la cebolla en agua con un poco de vinagre, por unos 10 minutos.
  2. En un recipiente colocar la taza de lentejas ya cocidas junto con el limón y un chorrito de aceite de oliva.
  3. Incorporar el resto los ingredientes y revolver bien para que se fusionen bien todos los sabores.
  4. Agregar un poco de sal, revolver bien y dejar reposar al menos por 30 minutos en un recipiente tapado, para lograr que se intensifiquen los sabores.
receta-lentejas-en-escabeche
La receta de lentejas en escabeche son especiales para comer de entrada.

La receta de lentejas en escabeche son especiales para comer de entrada.

Temas relacionados:

Te puede interesar