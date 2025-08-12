Cómo preparar berenjena en escabeche: la receta definitiva que es irresistible

Siempre es una buena ocasión de comer berenjena en escabeche. Está delicia de la gastronomía mundial se elabora con una receta de simples pasos e ingredientes de fácil acceso. Esta receta queda riquísima y le gusta a casi todo el mundo.
Para comer en la previa de un almuerzo o cena, o simplemente a saborear esta receta de berenjena que sale para chuparse los dedos, todo el mundo debería poner manos a la obra y poder almacenar un par de frascos con esta conserva.
Hay muchas recetas de berenjena de escabeche que se pueden preparar. Y algunas de ellas tienen uno que otro ingrediente distinto, pero el sabor casi siempre es el mismo, con la berenjena como protagonista.
Ahora, los que hicieron y probaron una de las tantas recetas que comparte el sitio Cookpad, están seguros de se trata la receta definitiva.
Para comer esta delicia con amigos o familia, a cualquier hora y día, se necesitan estos ingredientes para lograr la mejor receta de berenjena de escabeche:
Ingredientes