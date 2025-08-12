Inicio Recetas Receta
¡Qué rico!

Cómo preparar berenjena en escabeche: la receta definitiva que es irresistible

Es muy fácil hacer berenjena en escabeche con esta receta, que lleva pasos sencillos e ingredientes que uno siempre tiene en casa

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La berenjena en escabeche se prepara con una receta que es sencilla de hacer y se hace con ingredientes que uno tiene en casa.

La berenjena en escabeche se prepara con una receta que es sencilla de hacer y se hace con ingredientes que uno tiene en casa.

Siempre es una buena ocasión de comer berenjena en escabeche. Está delicia de la gastronomía mundial se elabora con una receta de simples pasos e ingredientes de fácil acceso. Esta receta queda riquísima y le gusta a casi todo el mundo.

Para comer en la previa de un almuerzo o cena, o simplemente a saborear esta receta de berenjena que sale para chuparse los dedos, todo el mundo debería poner manos a la obra y poder almacenar un par de frascos con esta conserva.

Hay muchas recetas de berenjena de escabeche que se pueden preparar. Y algunas de ellas tienen uno que otro ingrediente distinto, pero el sabor casi siempre es el mismo, con la berenjena como protagonista.

Ahora, los que hicieron y probaron una de las tantas recetas que comparte el sitio Cookpad, están seguros de se trata la receta definitiva.

receta-berenjena-en-escabeche
La receta de berenjena en escabeche es muy fácil de hacer y lleva simples ingredientes.

La receta de berenjena en escabeche es muy fácil de hacer y lleva simples ingredientes.

Receta de berenjena en escabeche para hacer en casa

Para comer esta delicia con amigos o familia, a cualquier hora y día, se necesitan estos ingredientes para lograr la mejor receta de berenjena de escabeche:

Ingredientes

  • 4 berenjenas
  • 2 cucharadas de sal gruesa
  • 2 tazas de vinagre blanco
  • 1 taza de agua
  • 1 cucharada de ajó molido
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharada de ajo picado
  • 2 cucharaditas de perejil picado
  • 2 tazas de aceite de girasol de buena calidad
  • 1 frasco esterilizado
receta-berenjena-en-escabeche-frascos
Nada mejor que elaborar esta receta de berenjena en escabeche y almacenar un par de frascos.

Nada mejor que elaborar esta receta de berenjena en escabeche y almacenar un par de frascos.

El paso a paso de la receta de berenjena en escabeche

  1. Elegir en la verdulería la berenjena que tenga buena piel. Esto es vital para lograr una receta de excelente calidad.
  2. Lavar bien las berenjenas y cortarlas en rodajas, de aproximadamente 1 centímetro de espesor.
  3. En una superficie plana, en la mesada de la cocina o una mesa, esparcir bien las rodajas de berenjena y arrojar sal a modo de lluvia. Esto se hace para sacarle el amargor. Lavar bien y enjuagar con abundante agua.
  4. El siguiente paso consiste en hervir las rodajas de berenjena con un poco de sal gruesa. Solo se hierven por 5 minutos en una olla con agua, para luego sacarlas, escurrirlas en un colador y reservar.
  5. Lavar muy bien un par de frascos y comenzar a rellenarlos con las berenjenas. Luego se le van agregando todas las especias y el aceite.
  6. Llevar a la heladera para que duren más tiempo y disfrutar preferentemente de un día para otro, luego de la fecha de elaboración.
receta-berenjena-en-escabeche-ingredientes
Esta receta de berenjena en escabeche es especial para compartir con la familia o amigos.

Esta receta de berenjena en escabeche es especial para compartir con la familia o amigos.

Temas relacionados:

Te puede interesar