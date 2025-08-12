Cómo preparar berenjena en escabeche: la receta definitiva que es irresistible

Para comer en la previa de un almuerzo o cena, o simplemente a saborear esta receta de berenjena que sale para chuparse los dedos, todo el mundo debería poner manos a la obra y poder almacenar un par de frascos con esta conserva.

Hay muchas recetas de berenjena de escabeche que se pueden preparar. Y algunas de ellas tienen uno que otro ingrediente distinto, pero el sabor casi siempre es el mismo, con la berenjena como protagonista.