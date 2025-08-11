Inicio Recetas Receta
¡Qué rico!

Cómo preparar cebollitas en escabeche deliciosas: la receta casera y artesanal

Esta receta de cebollitas en escabeche es de las más elaboradas y se pueden preparar de una manera fácil y pocos ingredientes

Miguel Guayama
La receta de cebollitas en escabeche es fácil de hacer y lleva simples ingredientes.

Todo el mundo puede preparar unas ricas cebollitas en escabeche y poder tenerlas guardadas en la heladera o una alacena, para saborearlas cuando alguna ocasión lo amerite. Se elaboran con una receta muy sencilla de hacer, con simples ingredientes.

Lo bueno de preparar cebollitas en escabeche, es que se pueden conservar por un buen tiempo y no hay horario estipulado para disfrutarlas. Se pueden comer antes de una comida o ser protagonistas de una buena picada.

Estas delicias preparadas con una receta artesanal y de las más tradicionales, forman parte de las conservas y encurtidos que las personas preparan para estirar la vida útil de estos alimentos.

Una de las mejores recetas de cebollitas en escabeche, que sale para chuparse los dedos, la comparte el sitio Cookpad en su página web.

receta-ingredientes-cebollitas-en-escabeche
La receta de cebollitas en escabeche salen con un sabor avinagrado muy rico.

Cómo preparar cebollitas en escabeches artesanal

Esta conserva para disfrutar con la familia y amigos, se tiene que preparar con cebollitas de muy buena calidad por lo que, si es necesario, hay que encargárselas con tiempo al verdulero amigo.

receta-cebollitas-en-escabeche-ingredientes-cocina
Esta receta es ideal para una picada.

Se necesitan estos ingredientes para poner manos a la obra:

Ingredientes

  • 1,600 gr de cebollas chicas
  • 2 litros de vinagre de vino
  • 5 dientes de ajo
  • San y pimienta a gusto
  • Un frasco grande con buena capacidad
  • Opcional: pimiento en gajos y hojas de laurel
receta-cebollitas-en-escabeche
Las cebollitas en escabeche se hacen rápido y es una receta que sale deliciosa.

Paso a paso de la receta de cebollitas en escabeche caseras

  1. Lo primero que se hace es pelar las cebollitas y retirarles todo el excedente de agua con una servilleta de papel.
  2. Tomar un cuchillo y hacerle unos pequeños cortes en forma de cruz, con el propósito de que el vinagre penetre lo más posible.
  3. En frascos bien limpios y esterilizados, colocar las cebollitas y colocarles dientes de ajo para darles más sabor. Es opcional agregarle hojas de laurel y pimiento.
  4. Incorporar el vinagre, sal y pimienta. Mezclar hasta que se unifiquen todos los ingredientes y los sabores se comiencen a potenciar.
  5. Tapar con una bolsa bien atada o con la tapa propia del frasco.
  6. Deja reposar las cebollitas en escabeche por dos semanas en un lugar fresco, para luego disfrutar de esta receta cuando uno prefiera.
receta-ingredientes-cebollitas-en-escabeche-cocina
La receta de cebollitas en escabeche salen riquísimas.

