Inicio Recetas Receta
¡Qué rico!

Cómo preparar pimientos en escabeche: la receta de la conserva más artesanal

La receta de los pimientos en escabeche es una de las conservas más elaboradas y sale para chuparse los dedos

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de pimientos en escabeche es fácil de hacer y se elabora con simples ingredientes.

La receta de pimientos en escabeche es fácil de hacer y se elabora con simples ingredientes.

Hay una inmensa variedad de conservas que uno puede hacer para disfrutar en casa. Una de ellas son los pimientos en escabeche, qué se hacen a partir de una receta que es muy sencilla de hacer y se elabora con simples ingredientes.

Entre toda la variedad de escabeches que se pueden elaborar, de pimientos es una idea espectacular, ya que generalmente les gusta a todas las personas y tienen una duración bastante larga.

Se pueden hacer cientos de escabeches con todo tipo de verduras e incluso frutas, pero ninguno sale como los pimientos, que quedan riquísimos en cualquiera de sus variedades: rojos o morrones, verdes o amarillos.

Esta receta de pimientos en escabeche se puede saborear a cualquier hora del día y emplear en todo tipo de comidas.

Para no fallar y poner en práctica una receta que es espectacular, nada mejor que recurrir a una que comparte el sitio Cookpad, que es muy sencilla.

receta-pimientos-escabeche
Esta receta de pimientos en escabeche es de las más elaboradas.

Esta receta de pimientos en escabeche es de las más elaboradas.

Receta de pimientos en escabeche en conserva

Ingredientes

6 pimientos rojos, verdes o amarillos

500 ml de vinagre de vino

500 ml de agua

Aceite (cantidad necesaria)

4 dientes de ajo

Albahaca

Sal

Pimienta

receta-pimientos-escabeche-ingredientes
Los pimientos en escabeche se hace con una receta sencilla y rápida.

Los pimientos en escabeche se hace con una receta sencilla y rápida.

Paso a paso de la receta de pimientos en escabeche

La receta comienza lavando los pimientos. Con un cuchillo, abrirlos a la mitad, retirarle todas las semillas y los cabos. Agregarle sal fina y dejarlos descansar por unos instantes.

Colocar los pimientos con agua en una olla o cacerola y incorporarles el vinagre. Si uno opta porque la receta salga con un toque dulce, agregarle una o dos cucharadas de azúcar. Hervir varios minutos y retirar del fuego.

Retirar los pimientos del agua y dejar enfriar por varios minutos.

Lavar bien algunos frascos y que queden esterilizados. Comenzar a colocar los pimientos y agregarle ajo, albahaca y pimienta. Sumarle aceite hasta que los pimientos queden bien cubiertos.

Listo, está deliciosa receta de pimientos en escabeche ya se puede disfrutar solo, en familia o con amigos. Dura aproximadamente unos 6 meses desde su fecha de elaboración.

pimientos-escabeche-receta
La receta de pimientos en escabeche se hace con simples ingredientes.

La receta de pimientos en escabeche se hace con simples ingredientes.

Temas relacionados:

Te puede interesar