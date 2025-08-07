Cómo preparar pimientos en escabeche: la receta de la conserva más artesanal

Esta receta de pimientos en escabeche se puede saborear a cualquier hora del día y emplear en todo tipo de comidas.

Para no fallar y poner en práctica una receta que es espectacular, nada mejor que recurrir a una que comparte el sitio Cookpad, que es muy sencilla.

receta-pimientos-escabeche Esta receta de pimientos en escabeche es de las más elaboradas.

Receta de pimientos en escabeche en conserva

Ingredientes

6 pimientos rojos, verdes o amarillos

500 ml de vinagre de vino

500 ml de agua

Aceite (cantidad necesaria)

4 dientes de ajo

Albahaca

Sal

Pimienta

receta-pimientos-escabeche-ingredientes Los pimientos en escabeche se hace con una receta sencilla y rápida.

Paso a paso de la receta de pimientos en escabeche

La receta comienza lavando los pimientos. Con un cuchillo, abrirlos a la mitad, retirarle todas las semillas y los cabos. Agregarle sal fina y dejarlos descansar por unos instantes.

Colocar los pimientos con agua en una olla o cacerola y incorporarles el vinagre. Si uno opta porque la receta salga con un toque dulce, agregarle una o dos cucharadas de azúcar. Hervir varios minutos y retirar del fuego.

Retirar los pimientos del agua y dejar enfriar por varios minutos.

Lavar bien algunos frascos y que queden esterilizados. Comenzar a colocar los pimientos y agregarle ajo, albahaca y pimienta. Sumarle aceite hasta que los pimientos queden bien cubiertos.

Listo, está deliciosa receta de pimientos en escabeche ya se puede disfrutar solo, en familia o con amigos. Dura aproximadamente unos 6 meses desde su fecha de elaboración.