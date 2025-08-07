Inicio Recetas pan
¡Riquísimo!

Cómo hornear Pan casero con levadura: la receta con 5 ingredientes, una costra crujiente y de masa esponjosa

La levadura e sun ingrediente esencial del pan casero. Te dejamos una de las recetas más sencillas y en pocos pasos

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Receta de pan casero

Receta de pan casero, paso a paso. Foto: Freepik.

El pan casero es una de las recetas especiales de la panadería argentina. Lo comemos con tuco, con pastas, con carnes, como tostadas, en sándwiches o solo, a mordiscones. Y si se pone duro, también sirve: su destino es el budín de pan o pan rallado.

La receta para que quede perfecto, esponjoso y con un aroma irresistible es preparar la masa del pan casero con levadura. Su sabor es especial, distinto... Además, solo lleva 6 ingredientes y todos los tienes en casa.

Receta pan casero .jpg

Recetas: ingredientes de pan casero con levadura

Ingredientes:

  • 500 gramos de harina de trigo
  • 15 gramos de levadura fresca
  • 10 gramos de sal
  • 10 gramos de azúcar
  • 45 mililitros de aceite de oliva
  • 325 mililitros de agua a temperatura ambiente
receta-pan-casero2.jpg

Cómo preparar la receta de pan casero, paso a paso

  1. Primero, en un recipiente grande, coloca el agua a temperatura ambiente, la levadura y el azúcar. Une bien todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. Conserva.
  2. A continuación, suma la mitad de la harina y todo el aceite, evitando que queden grumos. Tapa la preparación con un repasador y deja reposar por 20 minutos a temperatura ambiente.
  3. Después, suma el resto de la harina y la sal. Revuelve hasta conseguir una masa consistente.
  4. Espolvorea harina en la mesada y amasa la preparación. Forma un bollo y llévalo a una fuente untada con aceite o harina y realiza unos cortes con cuchillo en la parte superior
  5. Por último, hornea el pan casero por 45 minutos a 200°C. Retira cuando la corteza quede dorada y disfruta.
pan casero (1).jpg

Cómo conservar el pan casero

El pan casero se debe conservar en un lugar fresco y seco, preferiblemente envuelto en una bolsa de tela o papel, o en una panera tapada con una servilleta de tela.

Es importante remarcar que el pan casero con levadura no debe guardarse en la heladera, ya que s epuede resecar y endurecer más rápido. Si quieres conservarlo por más tiempo, puedes congelarlo en rebanadas envueltas en papel film o en bolsas de conglación.

Para descongelarlo, simplemente puedes sacarlo del congelador y dejarlo a temperatura ambiente. Otra opción es calentarlo en el horno o usar el modo de descongelado del microondas.

Temas relacionados:

Te puede interesar