Cómo hornear Pan casero con levadura: la receta con 5 ingredientes, una costra crujiente y de masa esponjosa

500 gramos de harina de trigo

15 gramos de levadura fresca

10 gramos de sal

10 gramos de azúcar

45 mililitros de aceite de oliva

325 mililitros de agua a temperatura ambiente

receta-pan-casero2.jpg

Cómo preparar la receta de pan casero, paso a paso

Primero, en un recipiente grande, coloca el agua a temperatura ambiente, la levadura y el azúcar. Une bien todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. Conserva. A continuación, suma la mitad de la harina y todo el aceite, evitando que queden grumos. Tapa la preparación con un repasador y deja reposar por 20 minutos a temperatura ambiente. Después, suma el resto de la harina y la sal. Revuelve hasta conseguir una masa consistente. Espolvorea harina en la mesada y amasa la preparación. Forma un bollo y llévalo a una fuente untada con aceite o harina y realiza unos cortes con cuchillo en la parte superior Por último, hornea el pan casero por 45 minutos a 200°C. Retira cuando la corteza quede dorada y disfruta.

pan casero (1).jpg

Cómo conservar el pan casero

El pan casero se debe conservar en un lugar fresco y seco, preferiblemente envuelto en una bolsa de tela o papel, o en una panera tapada con una servilleta de tela.

Es importante remarcar que el pan casero con levadura no debe guardarse en la heladera, ya que s epuede resecar y endurecer más rápido. Si quieres conservarlo por más tiempo, puedes congelarlo en rebanadas envueltas en papel film o en bolsas de conglación.

Para descongelarlo, simplemente puedes sacarlo del congelador y dejarlo a temperatura ambiente. Otra opción es calentarlo en el horno o usar el modo de descongelado del microondas.