Símbolo de Japón: la receta para preparar ramen casero y sorprender a la familia

Desde hace muchos años, la comida oriental va ganando adeptos en Argentina: la receta para preparar ramen casero y sorprender a la familia

Foto gentileza abc.es

La cocina oriental se viene imponiendo desde hace varios años en el país, y medida que pasa el tiempo se van conociendo nuevas opciones y comidas que han logrado atrapar el paladar de los argentinos, por su sabor suave en algunos casos y el uso de ingredientes naturales.

Una de las comidas que va ganando adeptos, es el ramen, un simbólico plato de fideos de la cocina japonesa, aunque sus raíces son chinas. Los inmigrantes chinos, a principios del siglo XX, llevaron sus fideos a Japón, y allí empezaron a mezclarlos con caldos sabrosos y condimentos locales, logrando un alimento sano y sustancioso.

Más allá de que se trata de un plato con mucha historia, el boom se produjo en los ’50. En ese momento el ramen se volvió la comida rápida por excelencia: abundante, barata y rica. Cada región de Japón le puso su sello, predominando el tonkotsu espeso de Fukuoka, el mismo ramen muy sabroso de Sapporo.

Oriental ramen plato elespanol
El ramen oriental puede ser elaborado con distintos caldos que le aportan un sabor muy especial

La receta incluye los ingredientes necesarios para hacer un buen ramen casero no son difícil de conseguir porque muchos se encuentran en casa.

Fideos: largos, finitos, a veces rizados. Están hechos con agua, harina de trigo, kansui y sal (un tipo de agua alcalina que les da ese color amarillito y textura elástica tan característica).

Caldo: hay varios tipos.

  • Miso: intenso y espeso, con pasta de miso que le da un toque umami irresistible.
  • Shio: el más suave. Ideal si se desea un sabor más liviano.
  • Shoyu: a base de salsa de soja. Salado y sabroso, pero no tan pesado.
  • Tonkotsu: cremoso, denso y súper sabroso, hecho al hervir huesos de cerdo durante horas y horas.
Oriental ramen fideo
Toppings:

  • Chashu: rodajas de panceta de cerdo cocida a fuego lento y marinada.
  • Huevo marinado: con la yema apenas cremosa, una bomba.
  • Menma: brotes de bambú fermentados.
  • Nori: alga seca que le da un toque crocante y salado.
  • Brotes de soja, cebolla de verdeo, maíz, naruto (ese medallón blanco con espiral rosa que parece de animé), y lo que tu paladar pida.

La receta del ramen casero

Fideos: 2 porciones (se puede usar los de paquete, sin el sobre de sabor, o tallarines finos, sino se consiguen)

Para el caldo:

  • 1,5 litros de caldo de pollo o carne (puede ser casero o de cubito)
  • 3 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de mirin (opcional, o 1 de azúcar)
  • 1 cda de aceite de sésamo (opcional, pero suma mucho sabor)
  • 1 trozo pequeño de jengibre fresco (o 1/2 cdta en polvo)
  • 2 dientes de ajo aplastados
Oriental ramen sopa okdiario
El ramen oriental es una buena opci&oacute;n para preparar y disfrutar junto a la familia para vivir una nueva experiencia

Toppings:

  • 2 huevos duros o semi cocidos (ideal cocer 7 minutos y marinar en salsa de soja)
  • 4 rodajas de panceta o bondiola cocida (dorarlas a la plancha)
  • Cebolla de verdeo picada
  • Champiñones salteados (opcional)
  • Brotes de soja, espinaca blanqueada o alga nori (a gusto)

El paso a paso de la preparación

  • En una olla grande colocar el caldo, la salsa de soja, el mirin o azúcar, el aceite de sésamo, el ajo y el jengibre. Dejar que hierva suave por 15-20 minutos para integrar sabores. Se puede colar.
  • Mientras, hervir los fideos según las instrucciones del paquete. Escurrirlos y reservar.
  • Cocinar los huevos (6-7 minutos para que queden con la yema cremosa).
  • Dorar las tiras de carne.
  • Saltear los champiñones o calentar cualquier vegetal.
  • Verter los fideos en el bowl. Agregar el caldo caliente. Sumar los toppings (el huevo, cortado a la mitad).
  • Es opcional: para un toque picante, agregar unas gotas de aceite de chile, pasta de miso picante o un poquito de sriracha o gochujang.

