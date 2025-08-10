Símbolo de Japón: la receta para preparar ramen casero y sorprender a la familia

Una de las comidas que va ganando adeptos, es el ramen, un simbólico plato de fideos de la cocina japonesa, aunque sus raíces son chinas. Los inmigrantes chinos, a principios del siglo XX, llevaron sus fideos a Japón, y allí empezaron a mezclarlos con caldos sabrosos y condimentos locales, logrando un alimento sano y sustancioso.

Más allá de que se trata de un plato con mucha historia, el boom se produjo en los ’50. En ese momento el ramen se volvió la comida rápida por excelencia: abundante, barata y rica. Cada región de Japón le puso su sello, predominando el tonkotsu espeso de Fukuoka, el mismo ramen muy sabroso de Sapporo.