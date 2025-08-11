Sirenas tiene un total de cinco capítulos, de aproximadamente una hora de duración cada uno, y se estrenó en la plataforma de Netflix a fines de mayo de 2025.

netflix-serie-sirenas Es muy elogiada esta imperdible serie de Netflix, que llegó este 2025.

Netflix: de qué trata la serie Sirenas

Devon DeWitt (Meghann Fahy) es la protagonista de esta nueva serie de Netflix. Ella desconfía de la relación que su hermana Simone (Milly Alcock) tiene con Michaela Kelly (Julianne Moore), una misteriosa mujer de alto poder adquisitivo, muy asidua a todo tipo de eventos. Simone está obsesionada con la vida que lleva esta mujer y Devon toma la decisión de intervenir. Pero lo que no tiene en cuenta Devon, es que Michaela es una mujer a la que no hay que perderle la pisada.

netflix-sirenas2.jpg La serie de Netflix está entre las más vistas.

Reparto de Sirenas, serie de Netflix

Julianne Moore (Michaela Kell)

Meghann Fahy (Devon DeWitt)

Milly Alcock (Simone DeWitt)

Kevin Bacon (Peter Kell)

Glenn Howerton (Ethan Corbin III)

Tráiler de Sirenas, serie de Netflix

Dónde ver la serie Sirenas, según la zona geográfica