Cómo preparar Mermelada con semillas de chía: la receta con 3 ingredientes, sin TACC y en 25 minutos

Estas cantidades alcanzan para un frasco de mermelada de 250 gramos aproximadamente.

250 gramos de frutillas (pueden ser arándanos o frambuesas)

2 sobres de stevia en polvo

1 cucharadita de semillas de chía

Cómo preparar la receta de mermelada de chía y frutilla, paso a paso

Primero, lava bien las frutillas con agua y córtales el cabo. Córtalas en trocitos. Si no te gustan las mermeladas que tiene mucha textura y prefieres aquellas más homogéneas, te recomendamos que proceses las frutillas. A continuación, lleva las frutillas a una olla a fuego lento por 2 minutos y revuelve en círculos con una cuchara de madera. Deja reposar y revuelve cada 2 o 3 minutos. Agrega el stevia, en caso de que te guste más dulce puedes agregarle más sobres. Sigue revolviendo y agrega las semillas de chía. Revuelve por 5 minutos más. Una vez que la mermelada se enfríe, se espesará más y disminuirá su volumen. Deja enfriar completamente y luego guarda en un frasco esterilizado.

La mermelada de chía y frutillas es una opción rica y saludable para tus meriendas, ya que no lleva azúcar.

Cuánto tiempo dura la mermelada de chía y frutillas sin azúcar

Esta receta sin TACC ni azúcar es muy natural. Es importante que sepas que al no llevar azúcar solo podrás conservar la mermelada por 5 días en tu heladera, pero es una preparación tan sencilla que la puedes hacer cuando quieras.

El truco para esterilizar los frascos de mermelada en el microondas

Se pueden esterilizar los frascos para dulce o mermelada en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.

El truco para esterilizar frascos en el microondas:

Lava bien los frascos y sus tapas. Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva. Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas. Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta. Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar la mermelada con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y el dulce tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.