Cómo preparar Mermelada de naranja con cáscaras: la receta artesanal con 3 ingredientes y para comer a cucharadas

1 kg. de naranjas

600 gr. de azúcar

Jugo de un limón

Para que la mermelada de naranja no quede demasiado dulce y tenga gusto a fruta, hay que tener en cuenta las proporciones. Para un kilogramo de naranjas, se deben usar 600 gramos de azúcar.

La mermelada con cáscaras de naranja se puede consumir inmediatamente, pero para conservarla se deben rellenar frascos esterilizados a baño maría durante 30 minutos. Luego, se ponen boca abajo mientras se enfrían, luego se dan vuelta y se guardan en la heladera. También se pueden esterilizar en el microondas.

Si te gusta la mermelada de naranja un poco más amarga, deja la parte blanca de la cáscara. Puedes cortar las cáscaras en tiritas finas y luego cocinarlas en un poco de agua, lo que hará que queden menos amargas.

Cómo preparar la receta de mermelada de cáscaras naranja

Primero, lava y pela las naranjas. Quita toda la parte blanca, trocea la pulpa y retira las semillas. Corta la cáscara en tiras finas y agrégalas al resto A continuación, cocina la pulpa y la piel de las naranjas durante 40 minutos en una olla a fuego lento, removiendo para que no se pegue. Luego, agrega el azúcar y el jugo de limón y deja cocinando la mermelada por 10 minutos más. Para saber si esta a punto, coloca un plato en el congelador durante 20 minutos y, pasado ese tiempo, pon un poqo de dulce en el plato y pasar con una cucharita por el medio. Si tarda en juntarse es porque ya está lista. Reserva y deja enfriar. Una vez fría, ya se puede consumir la mermelada de cáscaras de naranja. De lo contrario, puedes envasar en frascos esterilizados y conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz.

El truco para esterilizar los frascos en el microondas

Se pueden esterilizar los frascos para dulce o mermelada en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.

