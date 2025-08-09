Con un sabor especial, un aroma casero, una textura suave y un color excepcional... los fideos caseros al huevo tienen una receta rendidora y económica para disfrutar en familia.

receta fideos caseros (1).jpg Fideos caseros al huevo. Especiales para un día frío.

Para preparar los fideos caseros al puro huevo solo necesitas harina, huevo, aceite de oliva y sal. Si quieres, puedes hacer la receta de tuco casero como el que te vamos a enseñar al final de la nota.