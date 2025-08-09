Receta de fideos caseros al huevo. Foto: Diario Uno. 

Los fideos caseros al huevo se destacan del resto: tienen un color amarillo intenso, propio de la yema de los huevos. Esta es una de las recetas tradicionales que puedes preparar en casa durante la época invernal, acompañados de un tuco bien especiado y mucho queso rallado.

Con un sabor especial, un aroma casero, una textura suave y un color excepcional... los fideos caseros al huevo tienen una receta rendidora y económica para disfrutar en familia.

receta fideos caseros (1).jpg
Fideos caseros al huevo. Especiales para un d&iacute;a fr&iacute;o.

Para preparar los fideos caseros al puro huevo solo necesitas harina, huevo, aceite de oliva y sal. Si quieres, puedes hacer la receta de tuco casero como el que te vamos a enseñar al final de la nota.

Recetas: fideos caseros al huevo

Ingredientes:

  • 500 gramos de harina de trigo
  • 5 huevos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de sal
Receta fideos caseros.jpg

Cómo hacer la receta de fideos caseros al puro huevo, paso a paso

  1. Primero, vuelca la harina en un recipiente amplio y crea un hueco en el centro. Agrega los huevos, el aceite de oliva y la pizca de sal. Con un tenedor comienza a batir el huevo mientras incorporas el resto de los ingredientes de manera gradual, desde los bordes hacia el centro.
  2. Una vez que la mezcla espese, amasa con las manos durante 10 minutos hasta que esté suave y elástica. Envuélvela en un papel film o tápala con un repasador y deja reposar en la heladera durante 30 minutos. Mientras tanto, puedes ir preparando la salsa.
  3. Luego, divide la masa en porciones pequeñas y estírala sobre la mesada con harina. Con un cuchillo, corta la masa en tiras del ancho que prefieras. Asegúrate de que las tiras tengan un grosor uniforme para que se cocinen al mismo tiempo.
  4. Finalmente, agrega los tallarines en una olla con agua hirviendo y sal. Cocínalos por 4-5 minutos o hasta que estén al dente. Escurre y sirve los fideos caseros al puro huevo con la salsa que más te guste.
Ramen comida fideos.jpg

Recetas: cómo preparar tuco sabroso para fideos caseros

Ingredientes:

  • 2 cebollas
  • 1 zanahoria
  • 3 dientes de ajo
  • 1 morrón rojo
  • Pimienta
  • 1/2 vaso de vino blanco
  • 1 litro de tomate triturado

Procedimiento:

  1. Para obtener un tuco sabroso, calienta el aceite en una olla y rehoga la cebolla, zanahoria, morrón y ajo picados.
  2. Agrega vino blanco y salpimienta. Suma el tomate triturado y reduce el fuego. Deja reposar unos minutos.

Ya tienes el tuco perfecto para tus fideos caseros.

Cucharada de miel en la salsa de tomate.jpg

