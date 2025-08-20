Guiso de fideos moñitos: cómo preparar la receta abundante, sabrosa y especiada al estilo de la abuela

Se trata de una receta sustanciosa que se prepara con carne, verduras y fideos, por lo que aporta todos los nutrientes esenciales: proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas. Como esta semana comenzará a bajar la temperatura, te proponemos elaborar un guiso de fideos moñitos.

El guiso de fideos moñitos es una receta reconfortante y nutritiva para disfrutar en invierno.

El secreto del guiso de fideos moñitos es agregar cada ingrediente en su debido momento para que queden bien cocidos. Además, cortarlos en distintos tamaños, según su tiempo de cocción, es la mejor opción para que se cocinen al mismo tiempo.