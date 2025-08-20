Guiso de fideos moñitos: cómo preparar la receta abundante, sabrosa y especiada al estilo de la abuela

El guiso de fideos moñitos es una de las recetas económicas y abundantes preparada por las abuelas argentinas, especialmente durante el invierno. Al ser una comida calórica, es perfecta para acondicionar el organismo y combatir los días de frío.
Se trata de una receta sustanciosa que se prepara con carne, verduras y fideos, por lo que aporta todos los nutrientes esenciales: proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas. Como esta semana comenzará a bajar la temperatura, te proponemos elaborar un guiso de fideos moñitos.
El secreto del guiso de fideos moñitos es agregar cada ingrediente en su debido momento para que queden bien cocidos. Además, cortarlos en distintos tamaños, según su tiempo de cocción, es la mejor opción para que se cocinen al mismo tiempo.
Los farfalle, conocidos como fideos moñitos, son un tipo de pasta italiana en forma de corbata de moño o mariposa. Su nombre deriva de la palabra "farfalla", que significa mariposa. La "e" al final de la palabra es la terminación del plural femenino, por lo que el significado de la palabra es "mariposas".
El guiso de fideos moñitos, como la mayoría de los guisados argentino, lleva carne y verduras como papa, zanahoria y calabaza. ¿Qué necesitas?
Ingredientes: