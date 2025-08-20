Inicio Recetas Guiso
Guiso de fideos moñitos: cómo preparar la receta abundante, sabrosa y especiada al estilo de la abuela

Los fideos moñitos son perfectos para los más pequeños. Este guiso es una de las recetas de la abuela más nutritivas y económicas

Antonella Prandina
La receta de fideos moñitos es sencilla y reconfortante para los días de frío. Foto: gentileza rionegro.

El guiso de fideos moñitos es una de las recetas económicas y abundantes preparada por las abuelas argentinas, especialmente durante el invierno. Al ser una comida calórica, es perfecta para acondicionar el organismo y combatir los días de frío.

Se trata de una receta sustanciosa que se prepara con carne, verduras y fideos, por lo que aporta todos los nutrientes esenciales: proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas. Como esta semana comenzará a bajar la temperatura, te proponemos elaborar un guiso de fideos moñitos.

Receta guiso de fideos moñitos (3).jpg
El guiso de fideos moñitos es una receta reconfortante y nutritiva para disfrutar en invierno.

El secreto del guiso de fideos moñitos es agregar cada ingrediente en su debido momento para que queden bien cocidos. Además, cortarlos en distintos tamaños, según su tiempo de cocción, es la mejor opción para que se cocinen al mismo tiempo.

Los farfalle, conocidos como fideos moñitos, son un tipo de pasta italiana en forma de corbata de moño o mariposa. Su nombre deriva de la palabra "farfalla", que significa mariposa. La "e" al final de la palabra es la terminación del plural femenino, por lo que el significado de la palabra es "mariposas".

Receta guiso de fideos moñitos (2).jpg
El guiso de fideos moñitos es súper nutritivo porque lleva carne, verduras y pasta.

Recetas: cómo elaborar guiso de fideos moñitos

El guiso de fideos moñitos, como la mayoría de los guisados argentino, lleva carne y verduras como papa, zanahoria y calabaza. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 500 gramos de paleta o roast beef
  • 1 cebolla
  • 1 morrón
  • 1 zanahoria
  • 2 caldos de verdura o carne
  • Condimentos: ají molido, orégano y pimentón dulce
  • 1 lata tomate cubeteado
  • Agua caliente
  • Sal
  • 2 papas
  • 2 rodajas zapallo calabaza
  • 300 gramos fideos moñitos
  • 1 lata de arvejas (opcional)
guiso de fideos moñitos
El secreto del guiso de fideos moñitos es ir agregando los ingredientes según su tiempo de cocción.

Cómo preparar la receta de guiso de fideos moñitos, paso a paso

  1. Primero, en una olla, sofríe la carne cortada en dados con un poco de aceite. Suma el morrón, la cebolla y zanahoria picada.
  2. A continuación, agrega los cubos de caldo y los condimentos que desees. Te recomendamos usar ají molido, orégano, pimentón dulce y sal. Incorpora el puré de tomate y un vaso de agua caliente.
  3. Luego, agrega la papa y la calabaza cortadas en cubos. Cubre el guiso con agua, baja el fuego y cocina por 7 minutos.
  4. Cuando ya estén los ingredientes cocidos, agrega los fideos moñitos y cubre apenas con agua. Una vez que la pasta esté a punto, agrega las arvejas y listo.

