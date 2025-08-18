Inicio Sociedad Moneda
Curiosidades

Pocos lo saben: por qué cada vez más personas colocan una moneda dentro de su congelador

Si tienes una moneda que ya no utilizas, guárdala en el congelador de la heladera para garantizar que los alimentos se encuentren siempre en buen estado

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Este truco será vital para el bienestar de tu familia.

Este truco será vital para el bienestar de tu familia.

En cualquier país, una moneda es utilizada como un bien de cambio. Sin embargo, también se puede implementar su uso en distintos trucos hogareños. De hecho, uno de los que ha ganado miles de adeptos en todo el mundo es colocar una pieza de metal dentro del congelador. Quienes todavía no saben su uso, realmente estarán interesados en conocer este secreto.

Truco infalible: para qué sirve colocar una moneda dentro del congelador

El truco de la moneda en el congelador es una solución práctica y sencilla para un problema que cualquiera de nosotros puede experimentar, independientemente en el lugar del mundo en el que se encuentre.

En concreto, cuando dejamos nuestro hogar por varios días, una moneda nos permitirá saber si la energía eléctrica se cortó por varias horas y, en consecuencia, los alimentos guardados en el congelador (y por consiguiente en la heladera) no sirven y tenemos que desecharlos porque perdieron su cadena de frío.

congelador
Este truco con una moneda nos permitir&aacute; saber el estado de los alimentos que se encuentran en el congelador.

Este truco con una moneda nos permitirá saber el estado de los alimentos que se encuentran en el congelador.

El truco es fácil de implementar: se debe congelar un recipiente pequeño con agua, como una cubetera o un pote de helado, y una vez que el hielo se ha solidificado por completo habrá que colocar una moneda sobre la superficie congelada.

Al regresar a casa, el estado de la moneda revela de inmediato lo que ocurrió con el congelador. Si la pieza metálica sigue reposando sobre la superficie del hielo, sin haberse movido, es una señal de que la energía eléctrica nunca se cortó por un período de tiempo significativo. Por lo tanto, todo lo que está en el freezer, y en el resto de la heladera, se puede consumir.

En este escenario, el hielo se mantuvo sólido y, por lo tanto, es muy probable que los alimentos congelados sigan en buen estado para el consumo. Esta situación brinda tranquilidad al saber que la cadena de frío no se rompió y que los alimentos congelados no se vieron comprometidos.

En cambio, si al volver la moneda se encuentra en el fondo del recipiente, incrustada y congelada dentro del bloque de hielo, significa que el congelador dejó de funcionar en algún momento. Si la heladera no tuvo energía, se rompió la cadena de frío y los alimentos del freezer se descongelaron. Cuando el suministro energético se restableció, el agua se volvió a congelar, atrapando la moneda en su interior.

moneda hielo
El estado de la moneda nos avisar&aacute; si los alimentos se pueden consumir o no.

El estado de la moneda nos avisará si los alimentos se pueden consumir o no.

En este caso, lógicamente, por seguridad alimentaria todo lo que estaba dentro de la heladera se debe desechar. No sabemos cuánto tiempo realmente estuvo el artefacto sin energía y consumir los alimentos en mal estado es un riesgo para la salud. El truco de la moneda solo nos garantiza que, durante varias horas o incluso días, no hubo luz.

Temas relacionados:

Te puede interesar