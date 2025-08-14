Todo lo que tienes que hacer es meter comida apetecible en el interior del recipiente, y el mismo se sostiene levantado con la ayuda de una moneda grande, colocando el borde de esta en el borde del tazón.
Cuando el ratón entre a coger la comida, el cuenco se desestabilizará y se caerá atrapándolo. Luego se puede echar en una caja para liberarlo en el lugar que sea viable, aunque lo recomendable es contactar con un especialista para que indique los pasos a seguir.
casa, ratas
Las ratas son una de las plagas más detestables en casa
Si prefieres liberar a las ratas tú mismo, lo recomendable es hacerlo en un lugar alejado, a kilómetros de tu casa. De lo contrario, esta o cualquiera otra plaga puede regresar.
Problemas por la presencia de ratas dentro de tu hogar
- Pueden ser portadoras de bacterias y virus que causan enfermedades como la leptospirosis, la fiebre tifoidea, la salmonelosis y el hantavirus.
- Pueden roer muebles, cables, madera, instalaciones eléctricas, y otros materiales, causando daños significativos.
- Pueden crear madrigueras y túneles en los cimientos y paredes de la casa, causando daños estructurales y comprometiendo la seguridad de la vivienda.
- Pueden generar un olor desagradable en el hogar, especialmente si hay una infestación considerable.