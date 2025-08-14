Todo lo que tienes que hacer es meter comida apetecible en el interior del recipiente, y el mismo se sostiene levantado con la ayuda de una moneda grande, colocando el borde de esta en el borde del tazón.

Cuando el ratón entre a coger la comida, el cuenco se desestabilizará y se caerá atrapándolo. Luego se puede echar en una caja para liberarlo en el lugar que sea viable, aunque lo recomendable es contactar con un especialista para que indique los pasos a seguir.

casa, ratas Las ratas son una de las plagas más detestables en casa

Si prefieres liberar a las ratas tú mismo, lo recomendable es hacerlo en un lugar alejado, a kilómetros de tu casa. De lo contrario, esta o cualquiera otra plaga puede regresar.

Problemas por la presencia de ratas dentro de tu hogar