Las ratas de casa pueden ser eliminadas a través de una sencilla trampa con una moneda

Dentro de las plagas más detestables que pueden aparecer en casa, lo cierto es que las ratas aparecen en los primeros lugares. Por fortuna, puedes recurrir a una sencilla trampa de pocos ingredientes para atraparlas y eliminarlas, evitando graves problemas y enfermedades.

Uno de los ingredientes en esta preparación casera es una moneda grande, que será la que desestabilice el recipiente que finalmente atrapará al roedor que molesta en tu casa.

Las ratas de casa pueden ser eliminadas con la fabricación de una sencilla trampa

La sencilla trampa que eliminará a las ratas de tu casa

Para realizar esta trampa casera, será necesario contar con un recipiente grande de vidrio, algo que atraiga a las ratas, como el queso, y una moneda de tamaño considerable.

Todo lo que tienes que hacer es meter comida apetecible en el interior del recipiente, y el mismo se sostiene levantado con la ayuda de una moneda grande, colocando el borde de esta en el borde del tazón.

Cuando el ratón entre a coger la comida, el cuenco se desestabilizará y se caerá atrapándolo. Luego se puede echar en una caja para liberarlo en el lugar que sea viable, aunque lo recomendable es contactar con un especialista para que indique los pasos a seguir.

Las ratas son una de las plagas más detestables en casa

Si prefieres liberar a las ratas tú mismo, lo recomendable es hacerlo en un lugar alejado, a kilómetros de tu casa. De lo contrario, esta o cualquiera otra plaga puede regresar.

Problemas por la presencia de ratas dentro de tu hogar

  • Pueden ser portadoras de bacterias y virus que causan enfermedades como la leptospirosis, la fiebre tifoidea, la salmonelosis y el hantavirus.
  • Pueden roer muebles, cables, madera, instalaciones eléctricas, y otros materiales, causando daños significativos.
  • Pueden crear madrigueras y túneles en los cimientos y paredes de la casa, causando daños estructurales y comprometiendo la seguridad de la vivienda.
  • Pueden generar un olor desagradable en el hogar, especialmente si hay una infestación considerable.

