Corte de agua en Mendoza: a qué hora empezará y qué zonas precisas se verán afectadas

Aysam caudalímetro electromagnético.jpg Uno de los caudalímetros que AYSAM instaló durante el 2025.

Las autoridades avisaron que una vez concluida la instalación, se iniciará la recuperación de reservas y la purga de los acueductos, por lo que el servicio retornará de manera paulatina en un plazo de entre 24 y 48 horas.

Corte de agua en Mendoza: qué zonas estarán afectadas el sábado

No todo Mendoza sufrirá los cortes de agua este sábado. AYSAM informó qué departamentos y qué zonas puntualmente podrían notar la reducción en el servicio de agua potable, por lo que se sugiere tomar las precauciones correspondientes con tiempo.

Ciudad : La Favorita

: La Favorita Godoy Cruz : desde Lateral Este del Acceso Sur hasta 9 de Julio, y de Carrodilla a Rodríguez Peña

: desde Lateral Este del Acceso Sur hasta 9 de Julio, y de Carrodilla a Rodríguez Peña Guaymallén : San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva

: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva Luján de Cuyo : Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

canilla de agua potable.jpg Se recomienda hacer un uso responsable del agua potable antes los cortes programados.

Corte de agua en Mendoza: las recomendaciones a tener en cuenta

La empresa solicitó a los usuarios un uso estrictamente responsable y solidario del agua potable, cuidando las reservas domiciliarias durante la interrupción del suministro.

Con este trabajo, Aguas Mendocinas alcanzará nueve caudalímetros instalados en el marco del Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución, que beneficiará a más de 1.100.000 habitantes de Mendoza.