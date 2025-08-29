Inicio Sociedad Corte de agua
Corte de agua en Mendoza: a qué hora empezará y qué zonas precisas se verán afectadas

Aguas Mendocinas dio detalles del corte de agua que se producirá en diversas zonas del Gran Mendoza por la instalación de un caudalímetro. Las recomendaciones

Es importante saberlo desde el principio: el sábado 30 de agosto desde las 3.30 de la madrugada se llevará a cabo la colocación de un caudalímetro en el acueducto de 800 mm que sale de la planta potabilizadora Potrerillos. El operativo demandará unas 12 horas y habrá cortes de agua en diversas zonas, a la espera de que el servicio se normalice de manera progresiva entre 24 y 48 horas después.

AYSAM informó que este sábado 30 de agosto, coincidente con la tormenta de Santa Rosa, se ejecutará un corte programado de agua potable en distintos sectores del Gran Mendoza por la instalación de un nuevo caudalímetro, en el marco de las tareas que ya viene realizando en ese sentido.

Precisamente, los trabajos están programados para que comiencen a las 3.30 sobre el acueducto de 800 mm ubicado a la salida del establecimiento potabilizador de Potrerillos.

Aysam caudalímetro electromagnético.jpg
Las autoridades avisaron que una vez concluida la instalación, se iniciará la recuperación de reservas y la purga de los acueductos, por lo que el servicio retornará de manera paulatina en un plazo de entre 24 y 48 horas.

Corte de agua en Mendoza: qué zonas estarán afectadas el sábado

No todo Mendoza sufrirá los cortes de agua este sábado. AYSAM informó qué departamentos y qué zonas puntualmente podrían notar la reducción en el servicio de agua potable, por lo que se sugiere tomar las precauciones correspondientes con tiempo.

  • Ciudad: La Favorita
  • Godoy Cruz: desde Lateral Este del Acceso Sur hasta 9 de Julio, y de Carrodilla a Rodríguez Peña
  • Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva
  • Luján de Cuyo: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III
  • Maipú: Coquimbito y Luzuriaga
canilla de agua potable.jpg
Corte de agua en Mendoza: las recomendaciones a tener en cuenta

La empresa solicitó a los usuarios un uso estrictamente responsable y solidario del agua potable, cuidando las reservas domiciliarias durante la interrupción del suministro.

Con este trabajo, Aguas Mendocinas alcanzará nueve caudalímetros instalados en el marco del Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución, que beneficiará a más de 1.100.000 habitantes de Mendoza.

