Corte de agua en Mendoza: a qué hora comenzará a faltar el servicio este sábado 30 de agosto

Las zonas que pueden experimentar baja presión o cortes directos incluyen sectores de cinco departamentos:

Ciudad : La Favorita

: La Favorita Godoy Cruz : de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña

: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña Guaymallén : San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva

: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva Luján : Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos , Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, , Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Personal de AYSAM trabajará junto con empresas contratistas bajo supervisión técnica para garantizar que los trabajos se completen en tiempo y forma. Durante el sábado, estas zonas pueden quedarse sin agua potable o experimentar una presión muy baja en el servicio.

Los trabajos que generarán el corte

Agua Aysam pidió hacer uso responsable del servicio en el Gran Mendoza mientras dure el corte.

AYSAM informó que colocará un caudalímetro sobre el acueducto de 80 milímetros en la salida de la planta potabilizadora Potrerillos. La Dirección de Hidráulica aprovechará el mismo momento para realizar la apertura de compuertas del descargador de fondo, coordinando ambas intervenciones para minimizar las molestias.

Desde la empresa se pidió a los mendocinos que hagan un uso "sumamente responsable y solidario" del agua durante este período. La empresa advirtió que las reservas domiciliarias serán fundamentales hasta que el servicio se normalice completamente.

Para minimizar las molestias, recomendaron guardar 2 litros de agua embotellada por persona en recipientes limpios. También sugirieron cuidar las reservas de los tanques domiciliarios y usar las canillas con moderación durante el fin de semana.

El sábado 30 de agosto quedará prohibido el riego de jardines, el uso de lavarropas y lavavajillas. AYSAM recordó que el lavado de veredas y vehículos con manguera está prohibido todo el año, pero durante este corte programado la restricción cobra especial importancia para preservar las reservas disponibles.