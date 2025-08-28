Inicio Sociedad Mendoza
Corte de agua en Mendoza: a qué hora comenzará a faltar el servicio este sábado 30 de agosto

Habitantes de algunas zonas de Mendoza deberán prepararse para un día sin agua potable mientras instalan nuevo equipamiento en la planta Potrerillos

El corte de agua fue planeado para minimizar el impacto de la falta de servicio.

El corte de agua fue planeado para minimizar el impacto de la falta de servicio.

Los habitantes del Gran Mendoza tendrán que hacer acopio de paciencia y agua este fin de semana. AYSAM anunció trabajos programados que afectarán el suministro en varias zonas de la provincia, como parte de las mejoras al sistema de distribución metropolitano.

La empresa prestadora del servicio explicó que necesita instalar un caudalímetro nuevo en la planta Potrerillos. Este equipo permite medir y controlar con precisión el caudal de agua que sale de la planta, mejorando la gestión del recurso.

Horarios y zonas de Mendoza afectadas por el corte

cortes de agua caudalímetro aysam obrero
El corte de agua es una consecuencia de trabajos de Aysam en la planta de Potrerillos.

El corte de agua es una consecuencia de trabajos de Aysam en la planta de Potrerillos.

AYSAM programó los trabajos para las 3:30 del sábado 30 de agosto. La empresa eligió este horario para reducir el impacto en escuelas y oficinas públicas, aunque las tareas se extenderán durante todo el día hasta las 15:30 como mínimo.

Las zonas que pueden experimentar baja presión o cortes directos incluyen sectores de cinco departamentos:

  • Ciudad: La Favorita
  • Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña
  • Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva
  • Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III
  • Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Personal de AYSAM trabajará junto con empresas contratistas bajo supervisión técnica para garantizar que los trabajos se completen en tiempo y forma. Durante el sábado, estas zonas pueden quedarse sin agua potable o experimentar una presión muy baja en el servicio.

Los trabajos que generarán el corte

Agua
Aysam pidió hacer uso responsable del servicio en el Gran Mendoza mientras dure el corte.

Aysam pidió hacer uso responsable del servicio en el Gran Mendoza mientras dure el corte.

AYSAM informó que colocará un caudalímetro sobre el acueducto de 80 milímetros en la salida de la planta potabilizadora Potrerillos. La Dirección de Hidráulica aprovechará el mismo momento para realizar la apertura de compuertas del descargador de fondo, coordinando ambas intervenciones para minimizar las molestias.

Desde la empresa se pidió a los mendocinos que hagan un uso "sumamente responsable y solidario" del agua durante este período. La empresa advirtió que las reservas domiciliarias serán fundamentales hasta que el servicio se normalice completamente.

Para minimizar las molestias, recomendaron guardar 2 litros de agua embotellada por persona en recipientes limpios. También sugirieron cuidar las reservas de los tanques domiciliarios y usar las canillas con moderación durante el fin de semana.

El sábado 30 de agosto quedará prohibido el riego de jardines, el uso de lavarropas y lavavajillas. AYSAM recordó que el lavado de veredas y vehículos con manguera está prohibido todo el año, pero durante este corte programado la restricción cobra especial importancia para preservar las reservas disponibles.

