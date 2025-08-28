En ese sentido, el decreto explica que no hay una regla específica en el caso de que los feriados trasladables "caigan en días sábado o domingo" y asegura que en esos casos no debe interpretarse como que son inamovibles.

Por ello mismo, Milei, a través de su decreto decidió dejar en claro que aquellos feriados nacionales trasladables que caigan día sábado o domingo, se podrá trasladas al lunes inmediatamente posterior o al último viernes anterior.

Feriados turismo Milei y un importante anuncio sobre los feriados

Cuándo es el próximo feriado trasladable que cae sábado o domingo

De hecho, el 12 de octubre cae día domingo, por lo que, bajo este decreto, se trasladaría al día lunes. Además, no sería considerado feriado no laborable, por lo que regiría como feriado para todos y no solo para los trabajadores estatales.

Cuáles son los feriados del 2025 que faltan

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados 2025: fin de semana largos que quedan