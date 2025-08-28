El anuncio de Javier Milei sobre los próximos feriados que dejó a todos sorprendidos

El presidente Javier Milei hizo un importante anuncio, a través del Boletín Oficial, y que tiene que ver con los feriados que caigan en día sábado o domingo.

La razón de este decreto del gobierno nacional tiene que ver con que el feriado del 17 de agosto cayó día domingo y fue declarado inamovible.

El cambio sobre los feriados

Según se explica en los fundamentos del decreto de Javier Milei, la Ley 27.399 distingue entre feriados inamovibles y los feriados nacionales trasladables, estableciendo que los segundos son aquellos que "coincidan con los días martes y miércoles", los que "se trasladarán al día lunes anterior y los feriados nacionales trasladables que coincidan con los días jueves y viernes, al día lunes siguiente".

En ese sentido, el decreto explica que no hay una regla específica en el caso de que los feriados trasladables "caigan en días sábado o domingo" y asegura que en esos casos no debe interpretarse como que son inamovibles.

Por ello mismo, Milei, a través de su decreto decidió dejar en claro que aquellos feriados nacionales trasladables que caigan día sábado o domingo, se podrá trasladas al lunes inmediatamente posterior o al último viernes anterior.

Cuándo es el próximo feriado trasladable que cae sábado o domingo

De hecho, el 12 de octubre cae día domingo, por lo que, bajo este decreto, se trasladaría al día lunes. Además, no sería considerado feriado no laborable, por lo que regiría como feriado para todos y no solo para los trabajadores estatales.

Cuáles son los feriados del 2025 que faltan

  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados 2025: fin de semana largos que quedan

  • Desde el 20 al 23 de noviembre de 2025: fin de semana largo de 4 días por el Día de la Soberanía Nacional y el día no laborable con fines turísticos del viernes 21
  • Desde el 6 al 8 de diciembre de 2025: fin de semana largo de 3 días por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8)

