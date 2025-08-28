En ese sentido, el decreto explica que no hay una regla específica en el caso de que los feriados trasladables "caigan en días sábado o domingo" y asegura que en esos casos no debe interpretarse como que son inamovibles.
Por ello mismo, Milei, a través de su decreto decidió dejar en claro que aquellos feriados nacionales trasladables que caigan día sábado o domingo, se podrá trasladas al lunes inmediatamente posterior o al último viernes anterior.
Feriados turismo
Milei y un importante anuncio sobre los feriados
Cuándo es el próximo feriado trasladable que cae sábado o domingo
De hecho, el 12 de octubre cae día domingo, por lo que, bajo este decreto, se trasladaría al día lunes. Además, no sería considerado feriado no laborable, por lo que regiría como feriado para todos y no solo para los trabajadores estatales.
Cuáles son los feriados del 2025 que faltan
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados 2025: fin de semana largos que quedan
- Desde el 20 al 23 de noviembre de 2025: fin de semana largo de 4 días por el Día de la Soberanía Nacional y el día no laborable con fines turísticos del viernes 21
- Desde el 6 al 8 de diciembre de 2025: fin de semana largo de 3 días por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8)