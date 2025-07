A diferencia de otros feriados, en este caso no se recuerda a ningún prócer, sino al Santo Patrono Santiago. Incluso, existe alrededor de este feriado un mito que ha traspasado generaciones y en el que se señala que si los mendocinos trabajan para esa fecha, la provincia puede llegar a ser castigada por un temblor o un terremoto.

El feriado del 25 de julio, en Mendoza, tiene la particularidad de ser inamovible y para esa fecha se suelen realizar distintas celebraciones relacionadas al patrono de la provincia.

santiago-apostol-mendoza (1).jpg El feriado en Mendoza es debido al Santo Patrono Santiago. Se dice que si ese día se trabaja, la provincia será castigada con un sismo

El fin de semana largo que traerá agosto gracias a un... ¿Feriado?

Asimismo, en agosto, el calendario oficial de feriados indica que habrá otro fin de semana largo y que este sí regirá para toda Argentina. Se trata de aquel en el que se recuerda al general San Martín, por el aniversario de su muerte.

Si bien, el 17 de agosto es domingo, el gobierno de Javier Milei decidió que el viernes 15 fuera día no laborable con fines turísticos. No obstante, esa definición es de gran importancia, ya que no es lo mismo que un feriado.

En el caso de los trabajadores estatales, el viernes 15 de agosto sí será igual que un feriado, pero en el de los privados, que se tenga que trabajar o no, dependerá de la decisión de cada empresa y en caso de que se trabaje, no se paga como si fuese un feriado, sino como día normal.