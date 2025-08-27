Megatecnología: quién es el colombiano que estafó en Mendoza y que escapó debiendo más de 70 millones

El dueño de la empresa especializada en tecnología es un hombre de 34 años, ubicada en la calle Morón de la Ciudad de Mendoza, de nacionalidad colombiana, y llamado Cristhian Holguín. Desde la primera denuncia, al momento de su huida, se registraron más de 80 denuncias de estafa por parte del local del hombre.

Ante los ojos de ARCA, el dueño de Megatecnología establecía que realizaba trabajos de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Además, su perfil detalla que no era empleador. El hombre tiene domicilio en la calle Santiago del Estero de Mendoza.

El denunciado por estafas era una persona muy activa en sus redes sociales personales, pero tras los hechos, decidió cerrar su cuenta. Mientras tanto, el perfil de Megatecnología continúa abierto, y puede verse, a él, en distintos videos promocionando sorteos y enseñando sobre sus conocimientos del área tecnológica.

megatecnología estafas (1) El dueño de Megatecnología era muy activo en sus redes sociales

Alejandra Holguín, hermana del dueño de la empresa, y Daniela Heinrich, cuñada del colombiano, también fueron acusadas por formar parte de la causa de estafas de Megatecnología a sus clientes. La primera de ellas logró huir del país, mientras que la segunda fue detenida por la policía de Mendoza.

De acuerdo a la información oficial, la empresa de Megatecnología, que llegó a tener dos locales en Mendoza, recibió un total de 88 estafas, motivadas por la falta de entrega de computadoras y otros productos ya pagada por sus clientes. Todo se gestó a partir de los comentarios de los afectados en las distintas redes sociales.

Tres días después de la primera denuncia, el dueño de Megatecnología logró huir de Mendoza, viajando hacia Panamá con toda su familia. El hombre tiene pedido de captura internacional, y se estima que, entre todas las denuncias de estafas recibidas, se alcanza un valor de 70 millones de pesos.

Qué dijo el dueño de Megatecnología de las denuncias de estafa

Una vez que el hombre huyó de Mendoza y del país, el colombiano dueño de Megatecnología, utilizó sus redes sociales para realizar un descargo por todas las denuncias de estafas. Para la sorpresa de los damnificados, y de prácticamente todo el mundo, Cristhian Holguín se hizo cargo del hecho.

Megatecnología-Allanamientos El dueño de Megatecnología reunió 88 denuncias de estafas en el lapso de pocos días

"Fue poco a poco que fui llevando el negocio a lo que realmente me ha gustado que son todo el tema de las computadoras" comenzó el dueño de Megatecnología, intentando explicar su situación actual, sobre las denuncias de estafa de la empresa ubicada en Mendoza desde el 2017.

"Hubo un punto donde comenzamos a tener cada día menos ganancia. Se complicó mucho en los últimos 2 años, han sido años realmente difíciles y me costó mucho reducir esa estructura. Ese fue uno de mis grandes errores porque esa estructura tan pesada que se formó hizo que el negocio fuera inviable y es mi responsabilidad" relató sobre las situaciones que lo llevaron a que el hombre cometiera los hechos de estafa por los cuales es acusado.

"Soy una persona que se equivocó, que falló en los números, que falló en la forma de trabajar, pero yo no soy un estafador porque yo nunca planeé hacer esto, yo nunca planeé llegar a este punto, pero llegué a este punto y debo asumir las consecuencias y debo asumir mi responsabilidad" cerró el dueño de Megatecnología.