Ni petunias ni margaritas: la planta de flores irresistibles que llevará tu jardín directo a Pinterest

flores de peonias La elegancia de esta planta nace de su exclusividad. Imagen: Freepik.

Si quieres tener esta hermosa planta en el jardín de casa floreciendo cada primavera con la misma intensidad, toma nota de los cuidados básicos que requiere. Cabe destacar que es una especie bastante resistente, y cuenta con la capacidad de valerse por sí misma cuando es adulta.

Cuidados de las peonías

Los expertos de Picture This revelan que las peonías requieren suelos profundos, ricos en nutrientes y con buen drenaje, ya que no toleran el exceso de agua. Lo ideal es ubicarlas en un jardín soleado, donde reciban al menos seis horas de luz directa al día, aunque en climas muy cálidos también agradecen algo de sombra ligera.

Lo ideal es plantar las peonías al final del invierno o a principios de primavera. Se cultivan a través de bulbos o raíces compradas en viveros, para garantizar un crecimiento más rápido y una floración temprana. Pueden plantarse en macetas, pero es importante que el tamaño sea grande para que las raíces se extiendan. Sino, es mejor cultivar en el sustrato del jardín.

ramo de peonias Cultiva peonías en el jardín de casa. Imagen: Pexels.

El riego debe ser moderado y regular, manteniendo el sustrato fresco pero nunca encharcado. Durante la temporada de crecimiento, los jardineros pueden aportar fertilizante orgánico para que la planta desarrolle flores más abundantes y duraderas. También, se recomienda retirar las flores marchitas para estimular la próxima floración y mantener la peonía.

Teniendo en cuenta los cuidados adecuados, esta planta se convertirá en un espectáculo natural. Combina belleza, elegancia y resistencia, así que transformará el jardín de casa en un espacio para admirar y tomar fotos.