El truco casero de la abuela para revivir una buganvilla y que se llene de flores

El truco de la abuela para la buganvilla

Dos cáscaras de plátano.

Dos cucharadas de ceniza de madera.

Un litro de agua.

Una cucharadita de vinagre de manzana.

Para comenzar tienes que cortar las cáscaras de plátano en trozos pequeños. Colócalas en una licuadora junto con el litro de agua, y agrega las dos cucharadas de ceniza y la cucharadita de vinagre.

Luego, licúa todo durante uno a dos minutos hasta que quede una mezcla líquida. Cuela la mezcla si quieres evitar sólidos en la tierra y aplica directamente sobre la tierra de la buganvilla, evitando mojar las hojas.

Puedes aplicar este truco casero de la abuela cada 15 días durante la primavera y el verano. En la temporada de frío la planta entra en reposo así que hay que reducir la aplicación del abono a una vez cada dos meses.

Por qué mi buganvilla no florece

Si notas que tu buganvilla no florece, los expertos de Picture This revelan que puede ser por una de estas razones.