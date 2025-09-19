A 14 meses de ser acusado de abuso sexual en Mendoza uno de los rugbiers franceses rompió el silencio en su país

El joven de 22 años participó de una conferencia de prensa previa al partido del Top 14 francés entre La Rochelle, su equipo, y Toulon siendo la primera vez que se expresa sobre el caso por el que estuvo detenido en Mendoza.

Consultado sobre como gestionó el hecho de haber estado tan expuesto en los medios, indicó: "No tengo ningún problema con lo que se diga. Juego al rugby, es lo único que hago. Ahora, con todo lo que ha pasado, tengo confianza y sé lo que valgo. Estoy concentrado en el club, en el rugby y todo lo demás ya no es relevante. Eso es todo".

Jegou disputó 22 partidos desde que regresó a su país, 17 en su club y otros 5 en el seleccionado francés durante el Seis Naciones, y reveló que lejos de perjudicarlo "todo lo que pasó me dio energía extra para demostrar que todavía estoy en mi mejor nivel. Nunca sentí que me hubiera olvidado o desenfocado del rugby. Siempre, incluso en el momento más difícil, trabajé muy duro y mi cabeza estuvo puesta en el rugby".

jegou 2 Jegou ya jugó 22 partidos desde que volvió a Francia hace poco más de un año.

El tercera línea acaba de iniciar la temporada 2025/26 en Francia y a diferencia del año pasado esta vez pudo hacer una buena preparación en la pretemporada, período en el que el año pasado estuvo dos meses en Mendoza: "El simple hecho de estar con el grupo desde el principio de la preparación facilita el trabajo de cualquier jugador. Estoy muy contento de haber estado aquí desde la pretemporada y de trabajar con el resto del equipo".

Lo que pasó después del caso de los rugbiers franceses en Mendoza

Durante el último Torneo de las Seis Naciones, ganado por Francia, y la gira por Nueva Zelanda realizada en julio último (Jegou no participó, pero Auradou si lo hizo) el entrenador galo Fabien Galthié implementó un nuevo código disciplinario en el equipo.

"La imagen de la selección francesa es muy importante y el riesgo cero no existe, pero los jugadores se comprometen por contrato a respetar las reglas. No podemos prohibirles salir del hotel, sería ridículo", indicó el ex medio scrum tras implementar un control estricto del consumo de alcohol y otras medidas de prevención.