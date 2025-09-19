Próximamente se realizará en la región el lanzamiento oficial de la franquicia, con fecha a confirmar, aunque se presume que tendrá sede en Rosario.

El Súper Rugby Américas (SAR) tuvo este año tres franquicias argentinas: Dogos XV con sede en Córdoba, Pampas en Buenos Aires y Tarucas en Tucumán; mientras que es un secreto a voces que la Unión de Rugby de Cuyo tiene un proyecto avanzado para sumar una franquicia en la región, pero todo indica que recién se hará realidad en 2027.

"Este es un paso histórico para el rugby: tres Uniones se unen para darle vida a una franquicia en el Súper Rugby Américas. Es un sueño compartido que busca no solo brindar un gran espectáculo, sino también abrir más oportunidades para que nuestros jugadores se desarrollen y sigan creciendo en casa. Esperamos ver a todos los fanáticos del rugby del Litoral acompañando y alentando a esta nueva franquicia, que será el orgullo de toda la región" (Carlos Fertonani, de Santa Fe Producciones). "Este es un paso histórico para el rugby: tres Uniones se unen para darle vida a una franquicia en el Súper Rugby Américas. Es un sueño compartido que busca no solo brindar un gran espectáculo, sino también abrir más oportunidades para que nuestros jugadores se desarrollen y sigan creciendo en casa. Esperamos ver a todos los fanáticos del rugby del Litoral acompañando y alentando a esta nueva franquicia, que será el orgullo de toda la región" (Carlos Fertonani, de Santa Fe Producciones).

El Súper Rugby Américas sigue creciendo

"Tener una cuarta franquicia argentina en el Super Rugby Américas a partir de 2026 refleja el crecimiento sostenido del deporte en el país y, al mismo tiempo, abre oportunidades de competencia de alto nivel para más jugadores. Este desarrollo fortalece no solo a la Argentina, sino también al rugby de la región, porque amplía la base de talentos, eleva la exigencia y potencia el espectáculo. Estamos convencidos de que esta incorporación enriquecerá el torneo y será un motor para seguir impulsando el crecimiento del rugby sudamericano”, expresó Travaglini.

54524459583_7411e8782e_k Argentina tendrá 4 franquicias profesionales.

Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby expresó: “Como organizadores del Súper Rugby Américas, estamos muy contentos con la confirmación de una octava franquicia, ya que esto demuestra que nuestro torneo está por el buen camino. Desde que nació en 2020, uno de los objetivos planteados era que fuera aspiracional y hoy muchos chicos en la región sueñan con jugar en el torneo y esta nueva franquicia abrirá más oportunidades a que más chicos sigan soñando en llegar a su seleccionado nacional"

La historia del Súper Rugby Américas