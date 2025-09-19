Impsa y Leonardo Murialdo sueñan en el Argentino de hockey sobre patines

Impsa y Leonardo Murialdo siguen adelante en el Campeonato Argentino femenino de hockey sobre patines. Ambos sortearon sus cruces de cuartos de final y están en el penúltimo escalón de uno de los dos torneos más importantes a nivel país.
Las metaleras siguen a paso firme e hilvanaron su cuarto triunfo en fila. El equipo de Giunta arrancó perdiendo 0-1 con Valenciano de San Juan por el tanto de De Sa pero logró darlo vuelta con gritos de Defeliche (por duplicado) y la capitana Nahim.
El Canario tuvo que trajinar más para poder lograr el boleto a la semi. Ante el duro Social San Juan, el equipo anfitrión jugó un verdadero partiazo que terminó igualado en tres. Valdez, Fiorentini y Abaid marcaron los tantos mendocinos de la igualdad en un partido que terminó con triunfo en penales 2 a 1.
En los otros dos cruces del cuadro, UVT derrotó 2 a 1 a Aberastain en el duelo de sanjuaninos, mientras que Ciudad de Buenos Aires eliminó al campeón Concepción 5 a 3 y busca dar el batacazo a nivel país.
En San Juan se disputa el mismo torneo pero de la rama masculina, lamentablemente con malas noticias para los dos representantes de nuestra provincia. Andes Talleres y Casa de Italia no pudieron superar primera fase y jugarán para quedar bien posicionados entre el quinto y el octavo lugar.