Femenino

Impsa y Leonardo Murialdo sueñan en el Argentino de hockey sobre patines

En dos cruces complicados, Impsa y Leonardo Murialdo salieron triunfadores y están en semis del certamen. Hoy, ambos buscarán meterse en la final.

Por UNO
Leonardo Murialdo va por el sueño nacional.

Impsa y Leonardo Murialdo siguen adelante en el Campeonato Argentino femenino de hockey sobre patines. Ambos sortearon sus cruces de cuartos de final y están en el penúltimo escalón de uno de los dos torneos más importantes a nivel país.

Las metaleras siguen a paso firme e hilvanaron su cuarto triunfo en fila. El equipo de Giunta arrancó perdiendo 0-1 con Valenciano de San Juan por el tanto de De Sa pero logró darlo vuelta con gritos de Defeliche (por duplicado) y la capitana Nahim.

hockey (9)
Impsa sigue en modo arrasador en el Argentino.

El Canario tuvo que trajinar más para poder lograr el boleto a la semi. Ante el duro Social San Juan, el equipo anfitrión jugó un verdadero partiazo que terminó igualado en tres. Valdez, Fiorentini y Abaid marcaron los tantos mendocinos de la igualdad en un partido que terminó con triunfo en penales 2 a 1.

En los otros dos cruces del cuadro, UVT derrotó 2 a 1 a Aberastain en el duelo de sanjuaninos, mientras que Ciudad de Buenos Aires eliminó al campeón Concepción 5 a 3 y busca dar el batacazo a nivel país.

Semifinales del Argentino de hockey sobre patines

  • 18.30 hs Impsa vs UVT
  • 20.30 vs Murialdo vs Ciudad de Buenos Aires

Sin mendocinos en el Súper 8

En San Juan se disputa el mismo torneo pero de la rama masculina, lamentablemente con malas noticias para los dos representantes de nuestra provincia. Andes Talleres y Casa de Italia no pudieron superar primera fase y jugarán para quedar bien posicionados entre el quinto y el octavo lugar.

