Impsa y Leonardo Murialdo sueñan en el Argentino de hockey sobre patines

El Canario tuvo que trajinar más para poder lograr el boleto a la semi. Ante el duro Social San Juan, el equipo anfitrión jugó un verdadero partiazo que terminó igualado en tres. Valdez, Fiorentini y Abaid marcaron los tantos mendocinos de la igualdad en un partido que terminó con triunfo en penales 2 a 1.

En los otros dos cruces del cuadro, UVT derrotó 2 a 1 a Aberastain en el duelo de sanjuaninos, mientras que Ciudad de Buenos Aires eliminó al campeón Concepción 5 a 3 y busca dar el batacazo a nivel país.

Semifinales del Argentino de hockey sobre patines

18.30 hs Impsa vs UVT

20.30 vs Murialdo vs Ciudad de Buenos Aires

Sin mendocinos en el Súper 8

En San Juan se disputa el mismo torneo pero de la rama masculina, lamentablemente con malas noticias para los dos representantes de nuestra provincia. Andes Talleres y Casa de Italia no pudieron superar primera fase y jugarán para quedar bien posicionados entre el quinto y el octavo lugar.