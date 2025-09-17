Hockey sobre patines: jornada positiva para los mendocinos en el Campeonato argentino

En el duelo de locales, Maipú/Giol sumó su primer triunfo al derrotar a Godoy Cruz por 4 a 2 en el cierre de la jornada y también se acomodó en la zona. Tres tantos de Victoria Jofré y uno de Casol decoraron el resultado en favor del elenco maipucino.

El único que no tuvo acción fue Andes Talleres, cumpliendo con su fecha libre. Las Matadoras integran la única zona de 3 del torneo (las demás son de cuatro equipos) y volverán al ruedo hoy tras el debut con derrota contra Valenciano de San Juan.

Buen arranque de los mendocinos en el Súper 8

Este martes arrancó la etapa final del renovado Campeonato argentino para la primera masculina. Por nuestra provincia participan Casa de Italia y Andes Talleres, quienes tuvieron saldo invicto en el estreno: el Tano empató 2 a 2 versus Huracán, mientras que el Matador consiguió una enorme victoria en tierras sanjuaninas ante UVT por 4 a 2.

Fecha 3 Campeonato Argentino femenino

12 hs Godoy Cruz vs UVT.

16.30 hs Andes Talleres vs Ciudad de Buenos Aires.

18 hs Maipú/Giol vs Social SJ.

19.30 hs Murialdo vs Bancaria.

21 hs Impsa vs Concepción.

*Todos los encuentros en pista de Murialdo.

Fecha 2 Súper 8 masculino