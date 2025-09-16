Está en Netflix, tiene a Liam Neeson pero es una película oculta

Liam Neeson es uno de los actores de acción más reconocidos de la actualidad, y esta película tiene como influencia a uno de los históricos, como lo es Clint Eastwood. La oferta de Netflix no es un clásico relato en el que participa el actor de Búsqueda implacable, y es que es más pausada, dramática y bajo una mirada road movie.

La película tiene la particularidad de haber sido grabada durante la pandemia, y si bien fue un éxito muy grande en los cines, apenas logró cubrir el monto del presupuesto con el que contaba. En cambio, en el catálogo de series y películas de Netflix, llegó a ser de las 10 más vistas del género, aunque hoy en día está opacada por otros títulos.

La película con Liam Neeson fue estrenada en el 2021, y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix la reavivó, pero no logró ser de las más vistas del género.

Netflix: de qué se trata la película El protector

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película con Liam Neeson, El Protector centra su historia en: "Un exmarine y ganadero de Arizona deja un rastro sangriento cuando se convierte en el protector de un niño que huye de unos narcotraficantes asesinos".

La llegada de la película de Liam Neeson a Netflix, la convirtió en el éxito que no pudo ser en el cine.

Liam Neeson es el gran protagonista de la película de Netflix.

Netflix: reparto de la película El protector

Katheryn Winnick

Liam Neeson

Teresa Ruiz

Juan Pablo Raba

Jacobo Perez

Dónde ver la película El protector, según la zona geográfica