Está en Netflix

Está en Netflix, tiene a Liam Neeson pero es una película oculta

Netflix se encargó de tener un catálogo de series y películas con historias para todos los gustos. Liam Neeson vuelve a conquistar a los suscriptores con una película que te sumergirá a un relato de acción único, pero muy diferente a los grandes éxitos del actor: El Protector.

La película es uno de los mayores éxitos de Liam Neeson de los útlimos 5 años, y es que logra sumergir a los suscriptores de Netflix de la forma en la que nos tiene acostumbrados. Ojo, a pesar de lo conocida de esta historia, no es facil encontrarla dentro del catálogo de series y películas, por lo que es una joya escondida.

liam neeson 3
La película de Netflix, tuvo más éxito en la plataforma que en el cine.

Liam Neeson es uno de los actores de acción más reconocidos de la actualidad, y esta película tiene como influencia a uno de los históricos, como lo es Clint Eastwood. La oferta de Netflix no es un clásico relato en el que participa el actor de Búsqueda implacable, y es que es más pausada, dramática y bajo una mirada road movie.

La película tiene la particularidad de haber sido grabada durante la pandemia, y si bien fue un éxito muy grande en los cines, apenas logró cubrir el monto del presupuesto con el que contaba. En cambio, en el catálogo de series y películas de Netflix, llegó a ser de las 10 más vistas del género, aunque hoy en día está opacada por otros títulos.

La película con Liam Neeson fue estrenada en el 2021, y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix la reavivó, pero no logró ser de las más vistas del género.

Embed - El Protector (The Marksman) - Trailer Oficial Subtitulado al Español

Netflix: de qué se trata la película El protector

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película con Liam Neeson, El Protector centra su historia en: "Un exmarine y ganadero de Arizona deja un rastro sangriento cuando se convierte en el protector de un niño que huye de unos narcotraficantes asesinos".

La llegada de la película de Liam Neeson a Netflix, la convirtió en el éxito que no pudo ser en el cine.

liam neeson 2
Liam Neeson es el gran protagonista de la película de Netflix.

Netflix: reparto de la película El protector

  • Katheryn Winnick
  • Liam Neeson
  • Teresa Ruiz
  • Juan Pablo Raba
  • Jacobo Perez

Dónde ver la película El protector, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: El protector se puede ver en Netflix, Prime Video y HBO Max.
  • Estados Unidos: El protector no está disponible en Netflix.
  • España: El protector no está disponible en Netflix.

