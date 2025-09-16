Está en Netflix, tiene a Nicole Kidman y fue la serie sensación en el 2024

Esta serie, que tiene un elenco repleto de estrellas como Dakota Fanning y Eve Hewson, tiene apenas un total de 6 capítulos, y se destaca en el género de drama. La oferta se encuentra en el catálogo de series y películas de Netflix, como un relato basado en un reconocido libro de drama y mentiras en familia.

La crítica especializada cayó rendida a sus pies, siguiendo la linea de los suscriptores de Netflix, que la llevaron a una de las 10 ofertas más vistas a nivel mundial al momento del estreno. La serie es considerada como una de las historias irresistibles, rankeando incluso a un año de su estreno.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios de septiembre en el 2024, y desde entonces es una de las historias con Nicole Kidman, más elegidas de la plataforma.

La pareja perfecta, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie junto a Nicole Kidman, La pareja perfecta centra su relato en: "Amelia está por casarse con el heredero de una de las fortunas más grandes de Nantucket, pero una muerte repentina arruina los planes de la boda... y pone a todos bajo sospecha".

La serie fue sensación en Netflix en el 2024, pero que incluso en la actualidad, arrasa entre las ofertas con Nicole Kidman.

Reparto de La pareja perfecta, serie de Netflix

Nicole Kidman

Liev Schreiber

Eve Hewson

Dakota Fanning

Billy Howle

Jack Reynor

Ishaan Khatter

Meghann Fahy

Sam Nivola

Dónde ver la serie La pareja perfecta, según la zona geográfica