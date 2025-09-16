Inicio Series y películas Robert Redford
Hollywood

Murió Robert Redford a los 89 años: cómo falleció uno de los mayores íconos de Hollywood

La noticia de la muerte del actor Robert Redford fue confirmada por su representante. El artista, con una legendaria carrera, conmociona a todo el mundo con su partida

Paula Alonso
Paula Alonso
El actor Robert Redford falleció a los 89 años en su casa de Utah. La noticia fue confirmada por su representante, quien aseguró que todo sucedió mientras dormía.

"Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su hogar de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, indica el comunicado de prensa oficial, el cual fue divulgado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, quien agregó que su familia "solicita privacidad" en este momento.

Su carrera en la industria audiovisual es una de las más icónicas de Hollywood, ya que llegó a ganar el premio Oscar a Mejor Director por la película "Gente corriente", en 1981.

Además, en 2002 fue merecedor de un premio Oscar honorífico. También fue nominado a estos premios en las categorías de Mejor Actor en 1974 por El golpe y como Mejor Director por "Quiz show" en 1995.

También podemos mencionar que Redford es el creador del prestigioso Festival de Cine de Sundance, el cual se realiza todos los años. Este festival es considerado como uno de los eventos de mayor proyección para el cine alternativo en Estados Unidos. La revista Time lo nombró en 2014 el "padrino del cine independiente", gracias a todos los aportes que ha realizado en el séptimo arte.

A lo largo de su carrera, Redford también demostró estar muy apegado a las causas políticas y sociales. Por ejemplo, participó en películas de corte político como The Candidate y All the President’s Men, ambas mencionadas por el medio The New York Times como fundamentales en su filmografía.

Robert Redford: su vida privada

En cuanto a su vida privada, Redford estuvo casado durante tres décadas con Lola van Wagenen, madre de sus cuatro hijos; luego tuvo una relación con la actriz brasileña Sonia Braga y desde 2009 compartía su vida con la pintora alemana Sibylle Szaggars.

