si lo hubiera sabido 1.jpg Si lo hubiera sabido es una serie española de Netflix que tiene solo 8 capítulos y está protagonizada por Megan Montaner.

Un dato curioso de la serie de Netflix es que, originalmente, se iba a grabar en Turquía bajo el título If Only, pero las presiones del gobierno turco por eliminar un personaje gay forzaron un cambio de ubicación a España para su producción.

Netflix: de qué trata la serie Si lo hubiera sabido

La serie Si lo hubiera sabido centra su historia en Emma, quien lleva diez años en un matrimonio decepcionante y no puede más. Entonces se le presenta la extraordinaria oportunidad de volver a vivir la última década.

Emma (Megan Montaner) es una mujer de 30 años decepcionada con su matrimonio de una década con Nando (Miguel Fernández) y su vida familiar, y que siente que todo ha perdido su brillo.

Netflix-Si-lo-hubiera-sabido1.jpg Si lo hubiera sabido es un drama romántico que explora las decisiones vitales y las segundas oportunidades.

Atrapada en una rutina sin romance ni emoción, se da cuenta de que, si pudiera retroceder en el tiempo, no aceptaría la propuesta de matrimonio de Nando, por lo que está decidida a divorciarse de él.

Un par de días más tarde, mientras se dirige a ver un eclipse lunar poco común con sus amigos, una falla en el tiempo la envía 10 años atrás, al 2008. Su mente de 30 años está atrapada en su cuerpo de 20. La vida le da una oportunidad de reevaluar quién era y en quién quiere convertirse, con la clara ventaja de saber ya lo que le espera al mundo en la próxima década.

Netflix: tráiler de la serie Si lo hubiera sabido

Embed - Si lo hubiera sabido | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Si lo hubiera sabido, serie de Netflix

Megan Montaner como Emma Castellanos

Miguel Fernández como Fernando "Nando" Mejía

Michel Noher como Rubén Mayer

Salva Reina como Alfredo Fernández

Jael Pascual como Isabel "Isa" Jiménez

Eduardo Lloveras como Demetrio "Deme" Olivar Márquez

Boré Buika como Andrés

Dónde ver la serie Si lo hubiera sabido, según la zona geográfica