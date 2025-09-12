Renée Zellweger es la protagonista de esta serie subida de tono de Netflix. Foto: Getty Images.

Renée Zellweger es una de las figuras de Hollywood más reconocidas, pero hace bastante tiempo que no aparece en escena. Para hacerle honor a su excelente trabajo, el catálogo de Netflix cuenta con algunas series y películas protagonizadas por la actriz.

Una de esas producciones es Dilema, una serie subida de tono de tan solo 10 capítulos que fue creada por Mike Kelley (Revenge) y se estrenó en la plataforma de Netflix en mayo de 2019. Entre las figuras destacadas del elenco se encuentran Renée Zellweger, como ya mencionamos, Jane Levy y Blake Jenner.

Si bien este drama sensual no obtuvo críiticas positivas, muchas de ellas son aceptables. Para Daniel D'Addario de Variety, "su sentido vertiginoso e implacable del entretenimiento vibra incluso siendo imperfecta. Pocas cosas funcionan de verdad. Aun así, sus capítulos te dejan satisfecho".

dilema 1.jpg
Dilema es una serie de 2019 que está disponible en Netflix y cuya protagonista es Renée Zellweger.

Mientras tanto, Stuart Heritage de The Guardian exclamó: "¡No puedo dejar de verla, incluso odiándola! Quizá sea la mejor serie mala, aunque también podría ser la peor".

Netflix: de qué trata la serie Dilema

La serie Dilema centra su trama en Anne Montgomery, interpretada por Renée Zellweger, una mujer misteriosa que le hace una propuesta irresistible a una joven pareja con problemas de dinero, desesperada por conseguir fondos para su startup de tecnología médica.

netflix-dilema1.jpg

Mientras tanto, la sinopsis oficial de Netflix versa: "Al fin de conseguir financiación para su empresa emergente, una científica y su esposo cierran un acuerdo con una inversionista misteriosa. Pero la gran pregunta es ¿qué estarán dispuestos a apostar para tenerlo todo?".

Netflix: tráiler de la serie Dilema

Embed - Dilema con Renée Zellweger | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Dilema, serie de Netflix

  • Renée Zellweger (Anne Montgomery)
  • Jane Levy (Lisa Ruiz-Donovan)
  • Blake Jenner (Sean Donovan)
  • Keith Powers (Todd Archer)
  • Samantha Marie Ware (Angela Archer)
  • Juan Castaño (Marcos)
  • Dave Annable (Dr. Ian Harris)
  • Saamer Usmani (Avery)
  • Daniella Pineda (Cassidy)
  • John Clarence Stewart (Lionel)
  • Louis Herthum (Foster)

Dónde ver la serie Dilema, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Dilema se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Dilema (WHAT / IF) se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Dilema se puede ver en Netflix.

