Una de esas producciones es Dilema, una serie subida de tono de tan solo 10 capítulos que fue creada por Mike Kelley (Revenge) y se estrenó en la plataforma de Netflix en mayo de 2019. Entre las figuras destacadas del elenco se encuentran Renée Zellweger, como ya mencionamos, Jane Levy y Blake Jenner.

Si bien este drama sensual no obtuvo críiticas positivas, muchas de ellas son aceptables. Para Daniel D'Addario de Variety, "su sentido vertiginoso e implacable del entretenimiento vibra incluso siendo imperfecta. Pocas cosas funcionan de verdad. Aun así, sus capítulos te dejan satisfecho".