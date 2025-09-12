dilema 1.jpg
Dilema es una serie de 2019 que está disponible en Netflix y cuya protagonista es Renée Zellweger.
Mientras tanto, Stuart Heritage de The Guardian exclamó: "¡No puedo dejar de verla, incluso odiándola! Quizá sea la mejor serie mala, aunque también podría ser la peor".
Netflix: de qué trata la serie Dilema
La serie Dilema centra su trama en Anne Montgomery, interpretada por Renée Zellweger, una mujer misteriosa que le hace una propuesta irresistible a una joven pareja con problemas de dinero, desesperada por conseguir fondos para su startup de tecnología médica.
Mientras tanto, la sinopsis oficial de Netflix versa: "Al fin de conseguir financiación para su empresa emergente, una científica y su esposo cierran un acuerdo con una inversionista misteriosa. Pero la gran pregunta es ¿qué estarán dispuestos a apostar para tenerlo todo?".
Netflix: tráiler de la serie Dilema
Embed - Dilema con Renée Zellweger | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Dilema, serie de Netflix
- Renée Zellweger (Anne Montgomery)
- Jane Levy (Lisa Ruiz-Donovan)
- Blake Jenner (Sean Donovan)
- Keith Powers (Todd Archer)
- Samantha Marie Ware (Angela Archer)
- Juan Castaño (Marcos)
- Dave Annable (Dr. Ian Harris)
- Saamer Usmani (Avery)
- Daniella Pineda (Cassidy)
- John Clarence Stewart (Lionel)
- Louis Herthum (Foster)
Dónde ver la serie Dilema, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Dilema se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Dilema (WHAT / IF) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Dilema se puede ver en Netflix.