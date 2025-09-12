Canelo Álvarez vs. Bud Crawford, en Las Vegas: la pelea millonaria que se podrá ver sólo por Netflix

Además el ganador tendrá el reconocimiento de la centenaria revista The Ring, recientemente comprada por el jeque árabe Turki Alalshikh con el objetivo de entregar sus propios cinturones, más allá del reconocimiento de las distintas entidades.

Álvarez llega al combate con un récord de 63 victorias (39 por nocaut) 2 derrotas y 2 empates y deberá medirse con el estadounidense que está invicto ya que ganó sus 41 combates y 31 fueron por la vía rápida.

Ambos registraron este viernes un peso similar de 167,5 libras (75,97672 kg.) y quedaron listos para la velada cuya transmisión a través de Netflix comenzará a las 22 hora argentina.

Embed - Canelo Álvarez vs. Terence Crawford | Tráiler oficial | Netflix

La cartelera completa

Serhii Bohachuk vs Brandon Adams (medianos)

Ivan Dychko vs Jermaine Franklin (pesados)

Reito Tsutsumi vs Javier Martínez (superplumas / ligeros)

Sultan Almohamed vs Martin Caraballo (superlivianos)

Steven Nelson vs Raiko Santana (ligeros)

Marco Verde vs Sona Akale (límite pactado)

Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. (superwelters)

Christian Mbilli vs Lester Martínez (supermedianos, por el título interino WBC)

Mohammed Alakel vs John Ornelas (ligeros)

Canelo Álvarez vs Terence Crawford (supermedianos)

“Es muy difícil de decir, me enfrento a uno de los mejores boxeadores. Si el nocaut llega, bien, pero si no, daré un gran show porque soy el mejor” (Canelo Álvarez) “Es muy difícil de decir, me enfrento a uno de los mejores boxeadores. Si el nocaut llega, bien, pero si no, daré un gran show porque soy el mejor” (Canelo Álvarez)

Canelo vs. Crawford: una pelea millonaria

70.000 personas asistirán al Allegiant Stadium, la casa de los Raiders de Las Vegas.

150 millones de dólares recibirá Canelo y Crawford embolsará alrededor de 50 millones.

Las entradas valen entre 380 y 1.700 dólares, pero hay paquetes VIP que van de 790 hasta 16.200 dólares.

Netflix estima que la verán unas 30 millones de espectadores.

El ganador recibirá un anillo (WBC Undisputed Championship Ring) elaborada por Jason on Beverly Hill y valuada en 100 mil dólares.

“Estoy preparado para sorprender al mundo” (Terence Crawford) “Estoy preparado para sorprender al mundo” (Terence Crawford)