Pablo De Muner, feliz con la contundente victoria de Godoy Cruz: "Es un triunfo para construir confianza"

"Es un triunfo que sirve que para construir confianza. Para construir lo que estamos buscando era muy necesario tener un triunfo de esta jerarquía. Mis felicitaciones a los jugadores, creo que han entendido el mensaje, están trabajando muy bien, cada vez mejor y más cerca de lo que pretendemos", arrancó diciendo el entrenador, feliz con el gran partido que tuvieron sus jugadores.

Embed - La conferencia de prensa post partido de Pablo de Muner tras la goleada de Godoy Cruz sobre All Boys

"Todavía hay muchas cosas para mejorar, pero creo que hoy lo hicimos mejor que en el partido con Racing de Córdoba. No es fácil convertir 4 goles en esta categoría. Ahora hay que disfrutar este triunfo y valorarlo porque es muy bueno estar cerca de la punta". reconoció.

tomba

Con respecto a los puntos que hay que mejorar, afirmó: "Creo que necesitamos relacionarnos mejor con la pelota. A veces el equipo tiene esa costumbre de jugar de manera muy directa porque saca ventaja. Los dos nueve hoy fueron unos animales, pero hay que entender el momento donde jugar directo y el momento donde hay que asociarse un poco más y esperar que se genere ese espacio para tener un poquito más de claridad".

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"Hay partidos como el de hoy, donde todas las cosas fueron de manera positiva y hay otros encuentros que por ahí nos va a costar un poquito más", advirtió el entrenador del Tomba.

Tres cortitas de Pablo De Muner

"Tenemos que hacer un buen partido de visitante que es la cuenta pendiente que tenemos".

"Llevamos poco tiempo en Godoy Cruz, estamos contento por lo que dan los jugadores en los entrenamientos y en los partidos".

"El objetivo nuestro antes de que termine esta primera rueda es ubicarnos dentro de los tres primeros y después queremos estar en la punta. A eso vamos a apuntar"