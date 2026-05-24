Los hinchas de Godoy Cruz dijeron presente en el Gambarte ante All Boys

Embed - María, hincha incondicional de Godoy Cruz presente en el Gambarte, analizó el presente del equipo

futbol-pri Aguante en familia. La hinchada del Tomba se hizo presente en el Feliciano Gambarte.

Después de 12 años se volvieron a enfrentar Godoy Cruz y All Boys

El último cruce fue el 28 de marzo de 2014 en Floresta Cuando empataron 0 a 0 el equipo era conducido por Jorge Almirón.

La última vez que se enfrentaron en Mendoza fue en el Malvinas Argentinas, en el partido que disputaron el 7 de octubre de 2013. El Expreso ganó 2 a 0.Jonathan Ramis a los 16' del segundo tiempo y Juan Fernando Garro, a los 43' de esa misma etapa, marcaron para el equipo que dirigía Martín Palermo.

futbol-primera nacional-godoy cruz-all boys-hinchas-02 Los fanáticos del Expreso quieren ver el segundo triunfo consecutivo de su equipo en la Primera Nacional.

En ocho oportunidades jugaron en la máxima categoría como saldo tres triunfos del Bodeguero, cinco empates y ninguna victoria del Albo.

futbol-primera nacional-godoy cruz-all boys-hinchas-03 (1) Los chicos y colaboradores del Merendero Doña Rosa listos para alentar a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte.

La única victoria de All Boys en el fue el Nacional B 96/97, ganó por 3 a 1.

Lo que le queda a Godoy Cruz en la primera rueda