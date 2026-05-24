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Los hinchas de Godoy Cruz dijeron presente en el Gambarte ante All Boys

El equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba necesita un triunfo en casa para dejar atrás la derrota ante Los Andes, y la hinchada no falló para alentar

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Temprano comenzaron a llegar los hinchas de Godoy Cruz para el partido frente a All Boys.

Temprano comenzaron a llegar los hinchas de Godoy Cruz para el partido frente a All Boys.

Este domingo el estadio Bodeguero fue el escenario de una nueva presentación de Godoy Cruz en el torneo de la Primera Nacional en condición de local. En esta ocasión, recibió a All Boys, por la 15ta fecha, en tercer partido de Pablo De Muner como entrenador del Expreso.

Los hinchas del Tomba llegaron al Feliciano Gambarte con la ilusión de festejar un triunfo para prolongar su invicto de local, racha en la que ganó 3 partidos y empató otros 4, de los siete que disputó en su estadio. En esta primera rueda le queda un partido de local ante Mitre de Santiago del Estero en la fecha 17.

Embed - María, hincha incondicional de Godoy Cruz presente en el Gambarte, analizó el presente del equipo

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Aguante en familia. La hinchada del Tomba se hizo presente en el Feliciano Gambarte.

Aguante en familia. La hinchada del Tomba se hizo presente en el Feliciano Gambarte.

Después de 12 años se volvieron a enfrentar Godoy Cruz y All Boys

El último cruce fue el 28 de marzo de 2014 en Floresta Cuando empataron 0 a 0 el equipo era conducido por Jorge Almirón.

La última vez que se enfrentaron en Mendoza fue en el Malvinas Argentinas, en el partido que disputaron el 7 de octubre de 2013. El Expreso ganó 2 a 0.Jonathan Ramis a los 16' del segundo tiempo y Juan Fernando Garro, a los 43' de esa misma etapa, marcaron para el equipo que dirigía Martín Palermo.

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Los fan&aacute;ticos del Expreso quieren ver el segundo triunfo consecutivo de su equipo en la Primera Nacional.

Los fanáticos del Expreso quieren ver el segundo triunfo consecutivo de su equipo en la Primera Nacional.

En ocho oportunidades jugaron en la máxima categoría como saldo tres triunfos del Bodeguero, cinco empates y ninguna victoria del Albo.

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Los chicos y colaboradores del Merendero Do&ntilde;a Rosa listos para alentar a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte.

Los chicos y colaboradores del Merendero Doña Rosa listos para alentar a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte.

La única victoria de All Boys en el fue el Nacional B 96/97, ganó por 3 a 1.

Lo que le queda a Godoy Cruz en la primera rueda

  • Fecha 16: Estudiantes de Buenos Aires (V) - sábado 30 de mayo (15.30)
  • Fecha 17: Mitre de Santiago Del Estero (L) - domingo 7 de junio (16.30)
  • Fecha 18: Almirante Brown (V) - domingo 14 de junio (15.30)
  • Fecha 4 (fue postergada): Central Norte de Salta (V) - domingo 21 de junio (16.30)

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