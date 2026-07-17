Proverbio de Sancho Panza: qué significa "quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija"

El capítulo 32 ilustra un cruce verbal durante una comida formal junto a los Duques. Un religioso ataca duramente al Quijote con acusaciones graves de locura. Lejos de ocultarse por miedo a las autoridades, Sancho Panza responde con total firmeza para proteger el honor del caballero andante.

La defensa incondicional de Sancho Panza

Para concretar su respuesta, el labrador pronuncia unas palabras memorables cargadas de sabiduría popular. El libro relata el siguiente pasaje para inmortalizar la escena:

"— Sí soy —respondió Sancho—, y soy quien la merece tan bien como otro cualquiera; soy quien 'júntate a los buenos, y serás uno de ellos', y soy yo de aquellos 'no con quien naces, sino con quien paces', y de los quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Yo me he arrimado a buen señor, y ha muchos meses que ando en su compañía, y he de ser otro como él, Dios queriendo...".

Sancho Panza defendió a Don Quijote cuando se estaban burlando de él en más de una ocasión.

Con las sentencias mencionadas, Sancho demuestra por qué sigue a Don Quijote: quiere "contagiarse" de sus virtudes, que considera muchas. Para la mirada general, el hidalgo representa una figura patética, ya que lo consideran loco. Sin embargo, la buena sombra referida simboliza puramente la entereza interior, algo a lo que el campesino apunta.

La historia subraya una transformación moral genuina en el humilde Sancho Panza. Su máxima aspiración consiste simplemente en imitar los valores del protagonista, aunque el resto del mundo lo acuse, con algo de razón, de haber perdido la cabeza.