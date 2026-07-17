¡Es impresionante! El mercado de las subastas de arte y antigüedades acaba de romper una barrera que parecía imposible de superar. Un espectacular esqueleto de Tyrannosaurus rex de 67 millones de años de antigüedad hizo historia al convertirse en el fósil de dinosaurio más valioso jamás vendido. La prestigiosa casa Sotheby’s confirmó este martes que el ejemplar, apodado cariñosamente “Gus”, fue adquirido por la colosal cifra de 50,1 millones de dólares.
Subasta que asombra al mundo: un millonario compró el esqueleto de dinosaurio más caro de la historia
El dinosaurio de 67 millones de años "Gus" se vendió en Nueva York por una fortuna y desató una fuerte polémica entre científicos y coleccionistas
La venta superó con creces las estimaciones iniciales de los tasadores, que calculaban un valor de entre 20 y 30 millones de dólares. Con esta transacción, "Gus" destronó a "Apex", un estegosaurio que en 2024 se había vendido por casi 45 millones de dólares, y a "Stan", otro famoso T-Rex subastado en 2020 por cerca de 32 millones de dólares. Siete interesados pujaron de forma presencial y virtual durante diez minutos hasta que un comprador anónimo se quedó con el fósil. En plena puja, la martillera Phyllis Kao bromeó con los oferentes: “Prueben con un mordisco más grande. Después de todo, es un T-Rex”.
Los detalles del fósil de dinosaurio y la bronca de los paleontólogos
Más allá del asombroso precio, las características físicas justifican el interés de los coleccionistas. "Gus" mide 3,8 metros de altura y 11,5 metros de largo montado en posición erguida. Lo más valioso para la ciencia es que conserva el 63% de su estructura ósea original, incluyendo una mandíbula con dientes gigantes, sus pies y la fúrcula o "hueso de la suerte", un elemento anatómico sumamente inusual en estos hallazgos.
Sin embargo, el destino de "Gus" reavivó una vieja polémica. Cassandra Hatton, vicepresidenta de Sotheby’s, celebró la venta afirmando que "el mercado responde cuando estos grandes fósiles son tratados de la manera correcta". Pero la comunidad científica no opina igual. Desde la Society of Vertebrate Paleontology expresaron que estas piezas únicas deberían quedar en instituciones públicas.
Kristina Curry Rogers, vicepresidenta de la entidad, advirtió que el valor de un fósil no termina al sacarlo de la tierra. "Muchos de los avances más relevantes ocurrieron décadas después del hallazgo, gracias a nuevas tecnologías que permitieron responder preguntas antes imposibles", explicó.
Ahora, el mundo científico reza para que ocurra lo mismo que con "Apex" o el famoso T-Rex "Sue", piezas adquiridas por privados que finalmente terminaron cedidas a museos para el disfrute y estudio de la humanidad.
En pocas palabras
- Fósil histórico: un esqueleto de Tyrannosaurus rex de 67 millones de años fue vendido por 50,1 millones de dólares.
- Polémica científica: la venta de fósiles únicos a coleccionistas privados genera debate entre paleontólogos y la comunidad científica.
- Valor y destino: el ejemplar, apodado "Gus", supera récords previos y genera expectativa sobre su futura exhibición o estudio.