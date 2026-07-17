Subasta que asombra al mundo: un millonario compró el esqueleto de dinosaurio más caro de la historia

La venta superó con creces las estimaciones iniciales de los tasadores, que calculaban un valor de entre 20 y 30 millones de dólares. Con esta transacción, "Gus" destronó a "Apex", un estegosaurio que en 2024 se había vendido por casi 45 millones de dólares, y a "Stan", otro famoso T-Rex subastado en 2020 por cerca de 32 millones de dólares. Siete interesados pujaron de forma presencial y virtual durante diez minutos hasta que un comprador anónimo se quedó con el fósil. En plena puja, la martillera Phyllis Kao bromeó con los oferentes: “Prueben con un mordisco más grande. Después de todo, es un T-Rex”.

Los detalles del fósil de dinosaurio y la bronca de los paleontólogos

Más allá del asombroso precio, las características físicas justifican el interés de los coleccionistas. "Gus" mide 3,8 metros de altura y 11,5 metros de largo montado en posición erguida. Lo más valioso para la ciencia es que conserva el 63% de su estructura ósea original, incluyendo una mandíbula con dientes gigantes, sus pies y la fúrcula o "hueso de la suerte", un elemento anatómico sumamente inusual en estos hallazgos.