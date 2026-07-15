Proverbio de Sancho Panza: ¿qué significa "más vale pájaro en mano que buitre volando"?

¿Qué significa? En términos llanos, el refrán nos advierte sobre los peligros de la avaricia y la ambición desmedida. Enseña que es preferible asegurar algo modesto pero cierto, antes que arriesgarse a perderlo todo por perseguir algo mucho mayor pero altamente improbable.

Para darle rigor histórico, podemos recurrir a paremiólogos (estudiosos de los refranes) contemporáneos a Cervantes. Sebastián de Horozco lo definía así: "Este refrán quiere decir lo que por otro más claro se dice que más vale lo cierto que lo dudoso". Por su parte, el humanista Gonzalo Correas anotaba: "El sentido común es: que vale más poco en la mano seguro que mucho incierto".

El contexto del célebre proverbio

Para entender la genialidad del uso de este refrán, hay que viajar al Capítulo XXXI de la Primera Parte de Don Quijote de la Mancha.

En este episodio, don Quijote está decidido a cumplir su promesa de ayudar a la supuesta princesa Micomicona (quien en realidad es la joven Dorotea disfrazada) a recuperar su reino derrotando al gigante Pandafilando de la Fosca Vista. Según la historia inventada por Dorotea, el caballero que logre tal hazaña podrá casarse con ella y convertirse en rey.

Don Quijote vivía enfrascado en fantasías, y Sancho se encargaba de bajarlo a la tierra.

Sin embargo, el idealista don Quijote planea matar al gigante, devolverle el reino a la princesa e inmediatamente marcharse a ver a su amada Dulcinea del Toboso, rechazando la corona.

Sancho Panza, desesperado al ver que su amo está a punto de rechazar un reino entero (lo que a su vez arruina las posibilidades del escudero de convertirse en conde o duque), intenta hacerle entrar en razón. Le recuerda que el reino de la princesa es inmenso, "mayor que Portugal y que Castilla juntos", y le suplica que se case con ella en cuanto encuentren a un cura.

Es aquí donde Sancho Panza remata su ruego con una cita inolvidable:

-Calle, por amor de Dios, y tenga vergüenza de lo que ha dicho, y tome mi consejo, y perdóneme, y cásese luego en el primer lugar que haya cura [...] Y advierta que ya tengo edad para dar consejos, y que este que le doy le viene de molde, y que más vale pájaro en mano que buitre volando, porque quien bien tiene y mal escoge, por bien que se enoja no se venga".