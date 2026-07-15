Proverbio de Sancho Panza: ¿qué significa "más vale pájaro en mano que buitre volando"?

El humor de Miguel de Cervantes es patente durante todo El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (El Quijote, por razones de brevedad), pero en pocas ocasiones se nota tanto cuando el autor pone al escudero Sancho Panza a entrelazar proverbios sin ton ni son.
El éxito del libro hizo que muchos de estos refranes se popularizaran al punto de que se siguen utilizando actualmente. Un ejemplo es cuando, muy juicioso, Sancho le recomienda a Don Quijote no concentrarse en fantasías y aprovechar lo que tiene delante, aunque el caballero andante no le hace caso, como siempre.
Un proverbio que sufrió cambios
Hoy en día, la mayoría de los hispanohablantes utilizamos la variante "Más vale pájaro en mano que ciento volando". Sin embargo, en El Quijote, Cervantes pone en boca de Sancho una versión ligeramente distinta, cambiando los "ciento" por un imponente "buitre".
¿Qué significa? En términos llanos, el refrán nos advierte sobre los peligros de la avaricia y la ambición desmedida. Enseña que es preferible asegurar algo modesto pero cierto, antes que arriesgarse a perderlo todo por perseguir algo mucho mayor pero altamente improbable.
Para darle rigor histórico, podemos recurrir a paremiólogos (estudiosos de los refranes) contemporáneos a Cervantes. Sebastián de Horozco lo definía así: "Este refrán quiere decir lo que por otro más claro se dice que más vale lo cierto que lo dudoso". Por su parte, el humanista Gonzalo Correas anotaba: "El sentido común es: que vale más poco en la mano seguro que mucho incierto".
El contexto del célebre proverbio
Para entender la genialidad del uso de este refrán, hay que viajar al Capítulo XXXI de la Primera Parte de Don Quijote de la Mancha.
En este episodio, don Quijote está decidido a cumplir su promesa de ayudar a la supuesta princesa Micomicona (quien en realidad es la joven Dorotea disfrazada) a recuperar su reino derrotando al gigante Pandafilando de la Fosca Vista. Según la historia inventada por Dorotea, el caballero que logre tal hazaña podrá casarse con ella y convertirse en rey.
Sin embargo, el idealista don Quijote planea matar al gigante, devolverle el reino a la princesa e inmediatamente marcharse a ver a su amada Dulcinea del Toboso, rechazando la corona.
Sancho Panza, desesperado al ver que su amo está a punto de rechazar un reino entero (lo que a su vez arruina las posibilidades del escudero de convertirse en conde o duque), intenta hacerle entrar en razón. Le recuerda que el reino de la princesa es inmenso, "mayor que Portugal y que Castilla juntos", y le suplica que se case con ella en cuanto encuentren a un cura.
Es aquí donde Sancho Panza remata su ruego con una cita inolvidable:
-Calle, por amor de Dios, y tenga vergüenza de lo que ha dicho, y tome mi consejo, y perdóneme, y cásese luego en el primer lugar que haya cura [...] Y advierta que ya tengo edad para dar consejos, y que este que le doy le viene de molde, y que más vale pájaro en mano que buitre volando, porque quien bien tiene y mal escoge, por bien que se enoja no se venga".
En pocas palabras
- Origen del refrán: el proverbio "más vale pájaro en mano que buitre volando" se popularizó gracias a Miguel de Cervantes en El Quijote.
- Significado: advierte sobre los peligros de la ambición desmedida, priorizando lo seguro sobre lo incierto.
- Contexto en la obra: Sancho Panza lo usa para aconsejar a Don Quijote que no rechace un reino real por perseguir fantasías.