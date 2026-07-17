Cómo repeler el polvo de los muebles de la casa con una fórmula casera de tan solo 2 ingredientes

Es por eso que, para repeler la cantidad de polvo de los muebles, todo el mundo debería probar esta fórmula bastante efectiva para limpiar, con dos ingredientes estrellas que casi todos tienen en casa.

Cómo repeler el polvo de los muebles de la casa

Estos son los dos ingredientes estrellas:

Vinagre blanco: se trata de un poderoso limpiador y desinfectante natural.

Aceite de oliva o aceite esencial: el aceite es el verdadero "escudo antipolvo". Nutre la madera y crea una película microscópica que repele las partículas de polvo.

La receta para repeler el polvo de los muebles de la casa, paso a paso

Para preparar la fórmula antipolvo, es necesario contar con un pulverizador que esté muy limpio. En su interior mezclar los siguientes ingredientes:

1 taza de agua

1/4 de taza de vinagre blanco

1 cucharadita de aceite de oliva (o unas gotas de aceite esencial de tu preferencia)

Jamás hay que rociar directamente sobre el mueble. El exceso de humedad puede dañar la madera a largo plazo o dejar manchas difíciles de sacar.