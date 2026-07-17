Cómo repeler el polvo de los muebles de la casa con una fórmula casera de tan solo 2 ingredientes

Al polvo que se acumula en los muebles de casa, no hay con qué darle. Es el mayor dolor de cabeza para quien está al frente de la limpieza del hogar. Lo bueno es que esa fina capa de polvo de la que hay que ocuparse casi a diario, se puede repeler aplicando dos ingredientes claves.
Sucede siempre que, tras pasar el plumero o el trapo en los muebles de casa, al otro día, una fina capa de polvo vuelve a cubrir la mesa del comedor o las estanterías.
Los productos comerciales en aerosol suelen prometer milagros y no rendir de la manera que dicen hacerlo. La mayoría de las veces dejan residuos grasos, contienen químicos fuertes o, simplemente, resultan muy costosos para el uso diario.
Es por eso que, para repeler la cantidad de polvo de los muebles, todo el mundo debería probar esta fórmula bastante efectiva para limpiar, con dos ingredientes estrellas que casi todos tienen en casa.
Cómo repeler el polvo de los muebles de la casa
Estos son los dos ingredientes estrellas:
- Vinagre blanco: se trata de un poderoso limpiador y desinfectante natural.
- Aceite de oliva o aceite esencial: el aceite es el verdadero "escudo antipolvo". Nutre la madera y crea una película microscópica que repele las partículas de polvo.
La receta para repeler el polvo de los muebles de la casa, paso a paso
Para preparar la fórmula antipolvo, es necesario contar con un pulverizador que esté muy limpio. En su interior mezclar los siguientes ingredientes:
- 1 taza de agua
- 1/4 de taza de vinagre blanco
- 1 cucharadita de aceite de oliva (o unas gotas de aceite esencial de tu preferencia)
Jamás hay que rociar directamente sobre el mueble. El exceso de humedad puede dañar la madera a largo plazo o dejar manchas difíciles de sacar.
- Agitá el rociador con los ingredientes.
- Pulverizá la mezcla ligeramente sobre un paño de microfibra limpio. La microfibra es ideal porque atrapa las partículas en lugar de simplemente empujarlas.
- Pasá el paño húmedo sobre la superficie del mueble en una sola dirección.
- Con este simple hábito, vas a notar cómo tus muebles recuperan su brillo natural y, lo más importante, cómo el polvo tarda mucho más tiempo en volver a aparecer.