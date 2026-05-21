Gastón Gil Romero apunta a llegar a lo más alto con Godoy Cruz en el torneo de la Primera Nacional

El experimentado mediocampista de 33 años y larga trayectoria analizó esta nueva etapa que vive en el Tomba: "Me siento muy bien en Godoy Cruz, contento de estar en este club. El lugar de entrenamiento es hermoso y estamos trabajando para conseguir buenos resultados porque sabemos que el objetivo es volver a Primera División y todos llegamos mentalizados para esa exigencia y dejar todo en cada partido".

tomba. entrenamiento. Gastón Gil Romero es el motor del mediocampo de Godoy Cruz. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Gastón Gil Romero y su mensaje a los hinchas de Godoy Cruz

Gil Romero resaltó el apoyo de los hinchas del Expreso y puntualizó: "Estamos muy agradecido por el aliento de los hinchas y estamos trabajando para obtener buenos resultados. Hemos merecido tener más puntos, pero sabemos que tenemos mucho camino por recorrer y somos conscientes de que hay que mejorar mucho".

Tras la derrota con Los Andes, de visitante, Godoy Cruz será local ante All Boys por la 15ta fecha de la Zona A. Será este domingo 24 de mayo desde las 16.30, en el estadio Feliciano Gambarte, y será el tercer partido de Pablo De Muner como entrenador del Tomba.