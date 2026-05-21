Gastón Gil Romero apunta a llegar a lo más alto con Godoy Cruz en el torneo de la Primera Nacional

Gastón Gil Romero se ganó un lugar en Godoy Cruz y ha logrado tener continuidad en el equipo que compite en el torneo de la Primera Nacional.
El volante Gastón Gil Romero es el jugador más experimentado que tiene Godoy Cruz en su lucha por volver a Primera División.
Gastón Gil Romero se ganó un lugar en Godoy Cruz y ha logrado tener continuidad en el equipo que compite en el torneo de la Primera Nacional.
El volante, ex Independiente Rivadavia, llegó al Tomba desde el Audax Italiano de Chile y lo está haciendo de muy buena manera pese a que Godoy Cruz cayó ante Los Andes y este domingo desde las 16.30 buscará reivindicarse ante All Boys en el Feliciano Gambarte.
El experimentado mediocampista de 33 años y larga trayectoria analizó esta nueva etapa que vive en el Tomba: "Me siento muy bien en Godoy Cruz, contento de estar en este club. El lugar de entrenamiento es hermoso y estamos trabajando para conseguir buenos resultados porque sabemos que el objetivo es volver a Primera División y todos llegamos mentalizados para esa exigencia y dejar todo en cada partido".
Gil Romero resaltó el apoyo de los hinchas del Expreso y puntualizó: "Estamos muy agradecido por el aliento de los hinchas y estamos trabajando para obtener buenos resultados. Hemos merecido tener más puntos, pero sabemos que tenemos mucho camino por recorrer y somos conscientes de que hay que mejorar mucho".
Tras la derrota con Los Andes, de visitante, Godoy Cruz será local ante All Boys por la 15ta fecha de la Zona A. Será este domingo 24 de mayo desde las 16.30, en el estadio Feliciano Gambarte, y será el tercer partido de Pablo De Muner como entrenador del Tomba.