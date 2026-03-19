Gastón Gil Romero tuvo un debut triunfal en Godoy Cruz como titular

Gastón Gil ROmero entrenamineto. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Gastón Gil Romero, ex jugador de Independiente Rivadavia que viene de jugar en Audax Italiano de Chile, sobre la victoria de Godoy Cruz ante Ferro, reconoció: "Es una victoria muy importante, el equipo lo necesitaba. Nos sirve para tener confianza en nosotros mismos que no veníamos jugando mal, pero no podíamos ganar. Ahora el torneo sigue y hay que pensar en el próximo rival que es Chaco For Ever".

Embed - Gastón Gil Romero y su debut como titular en Godoy Cruz

Gastón Gil Romero, jugador que se inició en Estudiantes de la Plata, reveló: "Era fundamental ganar, la clave fue la concentración en los noventa minutos. Sentimos mucho alivio poder ganar en nuestra cancha. Hay que tener tranquilidad, van pocas fechas del torneo y tenemos mucho camino por recorrer. Somos realistas donde tenemos que mejorar mucho".