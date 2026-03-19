Inicio Ovación Fútbol Gastón Gil Romero
Primera Nacional

Gastón Gil Romero tuvo un debut triunfal en Godoy Cruz como titular

Gastón Gil Romero tuvo su estreno como titular en Godoy Cruz, en la victoria por 2 a 1 ante Ferro, en el Feliciano Gambarte

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gastón Gil Romero debutó como titular en Godoy Cruz, en el triunfo ante Ferro, en el Feliciano Gambarte.

Gastón Gil Romero debutó como titular en Godoy Cruz, en el triunfo ante Ferro, en el Feliciano Gambarte.

Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Con el debut como titular de Gastón Gil Romero, el Tomba le ganó a Ferro por 2 a 1, en el primer triunfo en el Feliciano Gambarte, desde su renovación y además obtuvo su primera victoria en el torneo de la Primera Nacional. Gil Romero habló sobre estos primeros y esperados tres puntos que lograron en el certamen.

Gastón Gil ROmero entrenamineto.

Gastón Gil Romero, ex jugador de Independiente Rivadavia que viene de jugar en Audax Italiano de Chile, sobre la victoria de Godoy Cruz ante Ferro, reconoció: "Es una victoria muy importante, el equipo lo necesitaba. Nos sirve para tener confianza en nosotros mismos que no veníamos jugando mal, pero no podíamos ganar. Ahora el torneo sigue y hay que pensar en el próximo rival que es Chaco For Ever".

Embed - Gastón Gil Romero y su debut como titular en Godoy Cruz

Gastón Gil Romero, jugador que se inició en Estudiantes de la Plata, reveló: "Era fundamental ganar, la clave fue la concentración en los noventa minutos. Sentimos mucho alivio poder ganar en nuestra cancha. Hay que tener tranquilidad, van pocas fechas del torneo y tenemos mucho camino por recorrer. Somos realistas donde tenemos que mejorar mucho".

Gaston Gil Romero uno
Gastón Gil Romero volvió a Mendoza para jugar en Godoy Cruz, el jugador tuvo un paso por Independiente Rivadavia.

Gastón Gil Romero volvió a Mendoza para jugar en Godoy Cruz, el jugador tuvo un paso por Independiente Rivadavia.

Gastón Gil Romero y su vuelta a la Argentina para jugar en Godoy Cruz

Gastón Gil Romero tras su paso en Audax Italiano volvió a jugar en el fútbol argentino en Godoy Cruz. Sobre su retorno afirmó: "La verdad que estoy muy contento, vengo a dar lo mejor por este club", afirmó.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz ahora se prepara para jugar de visitante ante Chaco For Ever. El partido es correspondiente a la 6ta fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional.Será el próximo sábado, desde las 21, en Resistencia.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas