Gastón Gil Romero tuvo un debut triunfal en Godoy Cruz como titular

Con el debut como titular de Gastón Gil Romero, el Tomba le ganó a Ferro por 2 a 1, en el primer triunfo en el Feliciano Gambarte, desde su renovación y además obtuvo su primera victoria en el torneo de la Primera Nacional. Gil Romero habló sobre estos primeros y esperados tres puntos que lograron en el certamen.
Gastón Gil Romero, ex jugador de Independiente Rivadavia que viene de jugar en Audax Italiano de Chile, sobre la victoria deGodoy Cruz ante Ferro, reconoció: "Es una victoria muy importante, el equipo lo necesitaba. Nos sirve para tener confianza en nosotros mismos que no veníamos jugando mal, pero no podíamos ganar. Ahora el torneo sigue y hay que pensar en el próximo rival que es Chaco For Ever".
Embed - Gastón Gil Romero y su debut como titular en Godoy Cruz
Gastón Gil Romero, jugador que se inició en Estudiantes de la Plata, reveló: "Era fundamental ganar, la clave fue la concentración en los noventa minutos. Sentimos mucho alivio poder ganar en nuestra cancha. Hay que tener tranquilidad, van pocas fechas del torneo y tenemos mucho camino por recorrer. Somos realistas donde tenemos que mejorar mucho".
Gastón Gil Romero y su vuelta a la Argentina para jugar en Godoy Cruz
Gastón Gil Romero tras su paso en Audax Italiano volvió a jugar en el fútbol argentino en Godoy Cruz. Sobre su retorno afirmó: "La verdad que estoy muy contento, vengo a dar lo mejor por este club", afirmó.
Lo que viene para Godoy Cruz
Godoy Cruz ahora se prepara para jugar de visitante ante Chaco For Ever. El partido es correspondiente a la 6ta fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional.Será el próximo sábado, desde las 21, en Resistencia.