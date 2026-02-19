Se cruzó de vereda: jugó en Primera con Independiente Rivadavia y es el séptimo refuerzo de Godoy Cruz

El inicio del camino de GodoyCruz en la Primera Nacional no fue el esperado. El empate 1-1 frente a Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte dejó un sabor agridulce y los primeros cuestionamientos hacia el ciclo de Mariano Toedtli no tardaron en llegar.
La dirigencia del Bodeguero no se quedó de brazos cruzados y, en las últimas horas, confirmó una incorporación que dará que hablar en Mendoza. Se trata de Gastón Gil Romero, mediocampista que se convirtió en el séptimo refuerzo del Expreso.
La noticia genera ruido por el antecedente cercano del futbolista de 32 años, quien vistió la camiseta de Independiente Rivadavia durante la temporada 2024 (la primera de la Lepra en la Liga Profesional).
La llegada de Gil Romero a Godoy Cruz, tras su último paso por Audax Italiano de Chile, se da con la temporada ya iniciada. Rápidamente deberá ponerse a la par de sus compañeros para poder ser esa rueda de auxilio que Toedtli necesita en mitad de cancha.
Gil Romero, el séptimo refuerzo de Godoy Cruz
Con el arribo de Gil Romero, el Tomba ya suma siete caras nuevas para cumplir su principal objetivo: retornar a la Liga Profesional. El volante se suma a una lista de incorporaciones que mezcla juventud con experiencia:
Francisco Gerometta
Esteban Burgos
Camilo Alessandría
Federico Milo
Brian Orosco
Willian Riquelme
A los nombrados anteriormente se le suman aquellos futbolistas que retornaron a Godoy Cruz luego de haber sido cedidos a préstamo: Roberto Ramírez, Nahuel Brunet, Juan Andrada, Mariano Santiago, Matías Ramírez, Martín Pino.
Una semana clave para Godoy Cruz
Si bien el director técnico tiene apenas 90 minutos oficiales sobre el lomo, fue blanco de duras críticas por parte de los hinchas tanto en el Feliciano Gambarte como en las diferentes redes sociales. Es por esto que la próxima semana será clave para cambiar de aire en el Bodeguero.
Godoy Cruz saltará nuevamente al verde césped el domingo 22 de febrero, ante Defensores de Belgrano, en condición de visitante. Esto en el marco de la segunda fecha de la Zona A de la Primera Nacional.
Apenas tres días después, el miércoles 25, el Expreso debutará en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Deportivo Morón. El duelo se jugará en el estadio José Dellagiovanna (de Tigre), por lo que se quedará en Buenos Aires.
Vicente Poggi habló tras el pálido debut de Godoy Cruz
Vicente Poggi fue uno de los que se quedó luego del descenso en la temporada 2025. El mediocampista, que ahora será nuevo compañero de Gil Romero, habló tras el empate en el debut: "Tenemos que acostumbrarnos a laPrimera Nacional, es otra dinámica, otro fútbol, otras canchas. Ellos (por Ciudad de Bolívar) ya están acostumbrados y nosotros vamos a tener que hacerlo lo más rápido posible".
"El entrenador nos pide que tenemos que pelear el campeonato porque se lo debemos a los hinchas y a toda la gente que viene a alentar siempre; creo que nos lo debemos a nosotros también", cerró el experimentado futbolista de Godoy Cruz.