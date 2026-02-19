Netflix no para de estrenar producciones turcas, acaba de lanzar la serie turca de época de 9 episodios que se convirtió en fenómeno mundial, se trata de la serie El museo de la inocencia.
Netflix recién estrena la serie turca de época que es un fenómeno mundial
Netflix no para de estrenar producciones turcas, acaba de lanzar la serie turca de época de 9 episodios que se convirtió en fenómeno mundial
La serie turca El museo de la inocencia está ambientada en el Estambul de los años 60 y 70, la serie presenta un retrato íntimo de una sociedad en plena transformación.
El protagonista es Kemal, heredero de una familia acaudalada, cuya vida aparentemente perfecta cambia radicalmente cuando se enamora de Füsun, una joven pariente lejana de origen humilde.
La relación, condenada por las normas sociales y familiares de la época, se desarrolla en secreto y se convierte en el eje emocional de la historia.
A lo largo de 9 episodios, la trama se adentra en la evolución emocional de Kemal, cuya relación con Füsun termina rompiéndose. Incapaz de superar la pérdida, el protagonista comienza a guardar objetos cotidianos vinculados a ella como recuerdos de un pasado que tiene idealizado. Un gesto, aparentemente insignificante, se convierte en el símbolo de una obsesión que terminará marcando el resto de su vida.
Netflix: de qué trata la serie El museo de la inocencia
Un heredero de una familia rica ve como cambia su vida cuando se enamora en secreto de una joven de origen humilde, desafiando las normas sociales y familiares.
A medida que su relación se rompe, los recuerdos y pequeños objetos cotidianos se van convirtiendo en un refugio emocional, explorando los límites del deseo, la obsesión y el paso del tiempo en una sociedad en transformación.
Netflix: reparto de la serie El museo de la inocencia
- Selahattin Pasali
- Eylül Lize Kandemir
- Oya Unustasi
- Tilbe Saran
- Bülent Emin Yarar
- Gülçin Kültür Sahin
- Ercan Kesal
- Zeynep Dinsel
- Tolga Iskit
- Onur Ünsal
Tráiler de la serie El museo de la inocencia
Dónde ver la serie El museo de la inocencia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El museo de la inocencia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El museo de la inocencia se puede ver en Netflix.
- España: la serie El museo de la inocencia se puede ver en Netflix.