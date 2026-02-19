Netflix recién estrena la serie turca de época que es un fenómeno mundial

La relación, condenada por las normas sociales y familiares de la época, se desarrolla en secreto y se convierte en el eje emocional de la historia.

A lo largo de 9 episodios, la trama se adentra en la evolución emocional de Kemal, cuya relación con Füsun termina rompiéndose. Incapaz de superar la pérdida, el protagonista comienza a guardar objetos cotidianos vinculados a ella como recuerdos de un pasado que tiene idealizado. Un gesto, aparentemente insignificante, se convierte en el símbolo de una obsesión que terminará marcando el resto de su vida.

Netflix: de qué trata la serie El museo de la inocencia

Un heredero de una familia rica ve como cambia su vida cuando se enamora en secreto de una joven de origen humilde, desafiando las normas sociales y familiares.

museo

A medida que su relación se rompe, los recuerdos y pequeños objetos cotidianos se van convirtiendo en un refugio emocional, explorando los límites del deseo, la obsesión y el paso del tiempo en una sociedad en transformación.

Netflix: reparto de la serie El museo de la inocencia

Selahattin Pasali

Eylül Lize Kandemir

Oya Unustasi

Tilbe Saran

Bülent Emin Yarar

Gülçin Kültür Sahin

Ercan Kesal

Zeynep Dinsel

Tolga Iskit

Onur Ünsal

Tráiler de la serie El museo de la inocencia

Embed - The Museum of Innocence | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie El museo de la inocencia, según la zona geográfica