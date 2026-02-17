Hay series y películas de lágrima fácil que son un éxito apenas se estrenan en Netflix. Ese es el caso de la película La celda de los milagros, una producción de 2025 que todo usuario debería ver, siempre y cuando esté preparado para emocionarse como nunca.
Estrenó en Netflix una película que llena el alma y mantiene viva las esperanzas cuando todo es oscuro
Este drama que recién se estrena en Netflix, es la más vista del ranking en Argentina. La rompe entre todas las series y películas
Es que La celda de los milagros es un drama apasionante de origen mexicano, de esos que llenan el alma, a partir de una historia que juega con todos los sentimientos.
Esta película es una adaptación de Milagro en la celta 7 (2019), una entrega surcoreana de Lee Hwan-Kyung.
Omar Chaparro es el protagonista principal de la historia, quien sabe ponerse los zapatos y llevar adelante este relato dramático entrañable, que no hace más que emocionar desde el arranque.
Liderando el top de las más vistas en Argentina, esta joya destacada entre todas las series y películas de Netflix, se estrenó en el catálogo el 14 de febrero de 2026.
Netflix: de qué trata la película La celda de los milagros
La recién estrenada película de Netflix sigue en su trama a Héctor (Omar Chaparro), un hombre muy dulce, humilde y padre ejemplar, que injustamente es encarcelado por un hecho que el no cometió. Mientras intenta adaptarse a la prisión y demostrar su inocencia tras las rejas, Héctor encuentra el amor donde menos lo espera, a la vez que sufre por su hija, que lo extraña mucho fuer de la cárcel.
Reparto de La celda de los milagros, película de Netflix
- Omar Chaparro (Héctor)
- Mariana Calderón (Alma)
- Natalia Reyes (Ingrid)
- Biassini Segura (Pedro)
- Sofía Álvarez (Yadira)
- Jorge Jiménez (Avilés)
- Gustavo Sánchez Parra (El Tigre)
- Marco Treviño (Navarro)
Tráiler de La celda de los milagros, película de Netflix
Dónde ver la película La celda de los milagros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La celda de los milagros se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La celda de los milagros se puede ver en Netflix.
- España: la película La celda de los milagros se puede ver en Netflix.