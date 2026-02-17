Estrenó en Netflix una película que llena el alma y mantiene viva las esperanzas cuando todo es oscuro

Omar Chaparro es el protagonista principal de la historia, quien sabe ponerse los zapatos y llevar adelante este relato dramático entrañable, que no hace más que emocionar desde el arranque.

Liderando el top de las más vistas en Argentina, esta joya destacada entre todas las series y películas de Netflix, se estrenó en el catálogo el 14 de febrero de 2026.

Netflix: de qué trata la película La celda de los milagros

La recién estrenada película de Netflix sigue en su trama a Héctor (Omar Chaparro), un hombre muy dulce, humilde y padre ejemplar, que injustamente es encarcelado por un hecho que el no cometió. Mientras intenta adaptarse a la prisión y demostrar su inocencia tras las rejas, Héctor encuentra el amor donde menos lo espera, a la vez que sufre por su hija, que lo extraña mucho fuer de la cárcel.

Reparto de La celda de los milagros, película de Netflix

Omar Chaparro (Héctor)

Mariana Calderón (Alma)

Natalia Reyes (Ingrid)

Biassini Segura (Pedro)

Sofía Álvarez (Yadira)

Jorge Jiménez (Avilés)

Gustavo Sánchez Parra (El Tigre)

Marco Treviño (Navarro)

Tráiler de La celda de los milagros, película de Netflix

