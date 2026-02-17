La última vez que se lo vio públicamente fue el pasado 4 de febrero. Fue en el Congreso, donde pidió la palabra para hablar contra la reforma laboral y revelo que una de las personas que apoyo fervorosamente su proyecto Eva Perón fue la diputada Patricia Bullrich.
Recordando al director Juan Carlos Desanzo: dónde ver sus películas
Dolor por la muerte de Juan Carlos Desanzo, el director de cine argentino que estuvo al frente de "En retirada", "El desquite", "El Polaquito" y "Eva Perón", entre otras. Tenía 88 años.
Hoy tenemos que despedir a Juan Carlos Desanzo: director de cine, guionista y director de fotografía. El realizador nació el 15 de enero de 1938 e irrumpió en el cine como director de fotografía en "La hora de los hornos", un gran testimonio documental de Fernando Solanas y Octavio Gettino, de 1967.
En la siguiente nota te diremos dónde ver sus mejores películas, las cuales han dejado una gran huella en la historia argentina.
¿Dónde se pueden ver las películas de Juan Carlos Desanzo?
Eva Perón
"Un drama biográfico de eventos personales y políticos que muestra el enorme carisma y la personalidad de Eva Perón", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1996 y que puede verse en la plataforma Prime Video. También está disponible en YouTube.
En retirada
"Un sobreviviente de la dictadura argentina se esconde de sus perseguidores, pero sus enemigos están por todas partes", es la sinopsis de este clásico de Desanzo que se puede ver en YouTube.
El desquite
"Luego de varios años alejados, un misterioso escritor se reencuentra con un amigo. Al fallecer poco tiempo después, delega en su amigo los negocios turbios en los que está involucrado", indica la sinopsis de esta producción protagonizada por Ricardo Darín, Silvia Montanari, Rodolfo Ranni, entre otros. Se puede ver en YouTube.
El Polaquito
Esta producción se puede ver de manera gratuita en YouTube. "Un niño de 13 años, conocido como "El Polaquito", se gana la vida cantando tangos en los trenes de Buenos Aires", es la sinopsis de esta película protagonizada por Abel Ayala.
El amor y el espanto
"Una historia ficticia, donde Jorge Luis Borges se enfrenta a personajes y situaciones extraídos de sus cuentos y poemas", es la sinopsis de esta producción que también se puede ver de manera gratuita en YouTube.