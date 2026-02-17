Recordando al director Juan Carlos Desanzo: dónde ver sus películas

¿Dónde se pueden ver las películas de Juan Carlos Desanzo?

Eva Perón

"Un drama biográfico de eventos personales y políticos que muestra el enorme carisma y la personalidad de Eva Perón", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1996 y que puede verse en la plataforma Prime Video. También está disponible en YouTube.

Eva Peron pelicula "Eva Perón" de Juan Carlos Desanzo.

En retirada

"Un sobreviviente de la dictadura argentina se esconde de sus perseguidores, pero sus enemigos están por todas partes", es la sinopsis de este clásico de Desanzo que se puede ver en YouTube.

El desquite

"Luego de varios años alejados, un misterioso escritor se reencuentra con un amigo. Al fallecer poco tiempo después, delega en su amigo los negocios turbios en los que está involucrado", indica la sinopsis de esta producción protagonizada por Ricardo Darín, Silvia Montanari, Rodolfo Ranni, entre otros. Se puede ver en YouTube.

El Polaquito

Esta producción se puede ver de manera gratuita en YouTube. "Un niño de 13 años, conocido como "El Polaquito", se gana la vida cantando tangos en los trenes de Buenos Aires", es la sinopsis de esta película protagonizada por Abel Ayala.

El amor y el espanto

"Una historia ficticia, donde Jorge Luis Borges se enfrenta a personajes y situaciones extraídos de sus cuentos y poemas", es la sinopsis de esta producción que también se puede ver de manera gratuita en YouTube.