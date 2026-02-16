Reforma laboral: Patricia Bullrich confirmó el cambio que harán en el artículo de licencias médicas

senado reforma laboral patricia bullrich Patricia Bullrich fue la miembro informante del proyecto de la reforma laboral en el Senado.

Sin embargo, también aclaró que aún se está debatiendo cómo será la modificación. “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma”, explicó.

Asimismo, confió: “Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”.

Reforma laboral: cuál es el cambio que introducirá el gobierno

El artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador cobrará el 50% de su sueldo.

Si el impedimento para prestar servicios no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador del riesgo que implicaba para su salud, percibirá el 75% de la remuneración. El texto plantea que, si el trabajador sufre una recaída, no será considerada una enfermedad distinta.

Patricia Bullrich hizo una férrea defensa del proyecto del oficialismo en el tratamiento que tuvo en el Senado.

Era de esperar que este punto genere polémica una vez aprobado en el Senado. Por este motivo, algunos legisladores sostuvieron que las cuestiones en torno a las licencias por enfermedad se agregaron a último momento. Es ni más ni menos que el motivo por el que muchos legisladores aliados, o dialoguistas, plantearon serias dudas sobre si acompañar el proyecto de reforma laboral en Diputados a la vista de la polémica que generaron los cambios en las licencias.