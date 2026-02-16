Tras el paso hacia adelante que dio el gobierno este jueves por la madrugada cuando consiguió la media sanción en el Senado de la reforma laboral, el oficialismo anunció un importante cambio.
Reforma laboral: Patricia Bullrich confirmó el cambio que harán en el artículo de licencias médicas
Lo hizo en declaraciones a un programa periodístico. En el tratamiento en diputados se redactará un nuevo artículo de la reforma laboral
La senadora por La Libertad Avanza, y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró, durante una entrevista televisiva con TN que el gobierno modificará el artículo del proyecto de reforma laboral que reduce el salario para las licencias médicas en casos de enfermedades severas.
Este domingo, quien se transformó en la cara legislativa de LLA, adelantó: “Vamos a hacer una modificación de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario. Lo estamos trabajando. Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”, aseguró la funcionaria.
Sin embargo, también aclaró que aún se está debatiendo cómo será la modificación. “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma”, explicó.
Asimismo, confió: “Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”.
Reforma laboral: cuál es el cambio que introducirá el gobierno
El artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador cobrará el 50% de su sueldo.
Si el impedimento para prestar servicios no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador del riesgo que implicaba para su salud, percibirá el 75% de la remuneración. El texto plantea que, si el trabajador sufre una recaída, no será considerada una enfermedad distinta.
Era de esperar que este punto genere polémica una vez aprobado en el Senado. Por este motivo, algunos legisladores sostuvieron que las cuestiones en torno a las licencias por enfermedad se agregaron a último momento. Es ni más ni menos que el motivo por el que muchos legisladores aliados, o dialoguistas, plantearon serias dudas sobre si acompañar el proyecto de reforma laboral en Diputados a la vista de la polémica que generaron los cambios en las licencias.