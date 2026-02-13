Reforma laboral: desde la FEM advierten que el cambio implica mejoras pero también posibles conflictos

"La reforma laboral es el primer paso de varios, como la impositiva también. Claro que el proyecto que obtuvo media sanción tiene algunos aspectos que pueden mejorarse", señaló el presidente de la FEM, Santiago Laugero.

Federacion Economica de Mendoza (1).jpg Desde la Federación Económica de Mendoza, la mayor cámara empresaria de la provincia por presencia territorial, analizaron los pros y contras de la reforma laboral. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Qué pasará con los sueldos por enfermedad o accidente y las vacaciones

No es un detalle, sino un cambio que entró por la ventana a último momento. Ni más ni menos que la posibilidad que tendrán las empresas de pagar hasta 50% de los sueldos en el caso de enfermedades o accidentes que nada tengan que ver con el desempeño laboral.

Al respecto, Laugero reconoció que puede ser "potencial foco de conflicto". Y, aunque en menor medida, también el que -tal como lo prevé el proyecto-, los sueldos se paguen no solo con dinero sino "en especies", lo que les abriría la puerta nuevamente a los recordados tickets-canasta que fueron un símbolo de los '90 y sobre todo con la crisis del 2001.

Algo similar a lo que conllevará, a su criterio, la decisión de otorgar las vacaciones en verano solamente cada 3 años.

"Puede resultar discutible por parte de los jefes de familia no poder vacacionar con sus hijos en la misma época. Lo mismo pasaría con el fraccionamiento de los días que, si bien en la práctica ocurre, no distingue la situación de una pyme de la de una gran empresa, en la que los puestos gerenciales pueden cubrir una vacante por licencia", se explayó.

Preocupados. En Mendoza unas 14.000 personas trabajan en el sector metalúrgico. La reforma laboral puede cambiar muchos aspectos del trabajo en Argentina. De todos modos, aún falta la sanción definitiva y la reglamentación para conocer todos los detalles. Imagen ilustrativa.

Ganancias y cargas patronales: la postura de la FEM

Si bien era parte de la pulseada entre el gobierno de Javier Milei y las provincias aferradas a sus recursos por Coparticipación, la quita/rebaja de alícuota del Impuesto a las Ganancias quedó en veremos. Prometía reducirla del 30 al 27% para grandes empresas.

A juicio del titular de la FEM, "era lógico que generara ruido con las provincias apretadas de recursos y que lo sienten en la Coparticipación. Igual, el primer ajuste debería ser con el Impuesto al Cheque, el más transversal y distorsivo".

Otro de los cambios a la reforma laboral incluyó el aporte solidario a los sindicatos que, aunque lejos de eliminarse, se recortó del actual 4% al 2%. Mientras las cargas patronales, que iban a reducirse 1 punto (al 5%), se mantendrán en 6%.

"En el caso del aporte solidario, es mejor eso que nada teniendo en cuenta el costo laboral, todo lo que hay que pagar por afuera de lo que cobra el trabajador. La baja en cargas iba a ser un vacío a cubrir por el sector público o privado para una reforma que elimina la ley de Teletrabajo y deja a las plataformas de deliverys en una nebulosa", agregó Laugero.

Indemnizaciones y juicios, la otra cara de la reforma laboral

¿Industria del juicio, sí o no? Aunque no hay consenso respecto a la masividad de las demandas laborales, los empresarios coinciden en que se necesitaba poner un freno a los factores que incrementan los montos a liquidar. De aprobarse la ley, se impondrá el IPC (Índice de Precios al Consumidor) más 3%.

Santiago Laugero.jpg El titular de la Federación Económica de Mendoza, Santiago Laugero.

Para el titular de la FEM "viene a establecer reglas claras, en un contexto donde más que industria del juicio había una "industria de certificados médicos". Las indemnizaciones "tienen que ver con la dinámica del mercado laboral para reducir costos: nadie contrata a un trabajador con la idea de echarlo".

En este apartado, el empresario y dirigente valoró la flexibilización que permite períodos de prueba de 6 meses, también la posibilidad de determinar los ingresos y el discutido banco de horas que promete cambiar la actual legislación sobre las horas extras.

A propósito de carga horaria, Laugero también fijó posición con una referencia a lo que ocurre en el resto del mundo.

"En México el marco laboral impone 40 horas semanales y en Europa no supera las 30. Más allá de que las 12 horas que plantea el proyecto serían sólo para una situación especial, en medio del avance de la IA y la robotización de tareas indudablemente en una década habrá que volver a discutir las condiciones de trabajo", concluyó.