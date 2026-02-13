El avión de carga más grande del mundo: con 6 motores podía transportar hasta 250.000 kilogramos

No era un avión comercial común, era una pieza estratégica en plena carrera espacial. Ese símbolo de excelencia aeronáutica vivió décadas como un titán que dominaba el cielo del mundo, hasta que fue destruido en 2022 durante la invasión rusa de Ucrania-

Antonov An225 Mriya (1)

¿Qué hacía único a este avión?

Este avión no solo era grande por ser grande, era enorme porque lo requerían las tareas más extraordinarias:

Capacidad de carga extraordinaria: podía transportar hasta 250.000 kg de carga en su compartimento interno, o cargas aún más pesadas colocadas sobre su fuselaje, superando por mucho a cualquier otro avión de su época.

Seis motores gigantes: mientras la mayoría de los aviones utilizan dos o cuatro motores, el An-225 tenía seis turbofanes, lo que le daba la potencia necesaria para elevarse con cargas inimaginables.

Dimensiones de récord: con 84 metros de largo y una envergadura de 88 metros, sus alas eran más anchas que muchos campos de fútbol, y su tren de aterrizaje tenía 32 ruedas para soportar su enorme peso.

Récords históricos: estableció más de 200 récords mundiales de transporte, incluyendo cargar piezas del transbordador espacial soviético Buran y transportar un generador de casi 190.000 kg, la carga aérea más pesada jamás volada.

Si hablamos del avión de carga más grande en operación, el título recae en gigantes como el Antonov An124 Ruslan, que continúa volando cargas colosales alrededor del mundo, y otros como el Boeing 747-8F o el Lockheed C-5 Galaxy que dominan el transporte aéreo pesado en la actualidad