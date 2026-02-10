Por qué casi todo el planeta Tierra vive en el año equivocado: el error que el mundo se niega a cambiar

En la numeración romana y en el pensamiento occidental de la época, el concepto del "cero" como cifra no se había integrado. Por ello, el monje pasó directamente del año 1 A.C. al año 1 D.C. Esta omisión no es solo un detalle curioso; según la NASA y diversas instituciones astronómicas, este salto genera complicaciones en el cálculo de ciclos celestes y cronologías precisas.

Las consecuencias del error del monje

Si bien, fueron varias las consecuencias, la paradoja más sorprendente es que, según los historiadores modernos, Jesús de Nazaret no nació en el año 1. La evidencia histórica sugiere que el Mesías del cristianismo nació, irónicamente, "antes de Cristo".

La muerte de Herodes: Fuentes clásicas como las de Flavio Josefo confirman que el rey Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. Si los relatos bíblicos afirman que Jesús nació bajo su reinado, la fecha real de su nacimiento se sitúa entre el año 6 y 4 a.C.

Censos y astronomía: Registros romanos y fenómenos como la "Estrella de Belén" (posiblemente una conjunción planetaria documentada por astrónomos antiguos) sitúan el evento varios años antes de lo que calculó Dionisio.

nacimiento de jesus

Etiopía: El país que se negó a seguir el error occidental

Mientras el mundo occidental se rige por el calendario gregoriano, Etiopía vive en una realidad temporal distinta. En este país africano, el año actual es diferente al nuestro por una brecha de siete u ocho años.

¿La razón? La Iglesia Ortodoxa Etíope nunca aceptó los cálculos de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Ellos mantuvieron el calendario alejandrino, el cual sostiene que la Anunciación ocurrió en una fecha distinta.

¿Por qué no corregimos el calendario?